तस्वीरें देख लोग समझ बैठते हैं Avatar फिल्म का सेट, Fake नहीं बिल्कुल असली हैं ये पहाड़ियां !

Natural Wonders on Earth : कुदरत के अलग-अलग रूप-रंग हमें इसी धरती के कोने-कोने में बिखरे (Natural Wonders Around the World) हुए दिख जाएंगे. कुछ तो हमारे देश में ही हैं, तो कुछ पड़ोसी देशों में. फोटोशॉप और ग्राफिक्स के ज़माने में कई बार हम नकली तस्वीरों को असली मान लेते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो तस्वीर रियल होती है , उसे फेक समझ लिया जाता है. चीन के Zhangjiajie National Forest Park की तस्वीरों को देखकर भी लोगों को ऐसा ही भ्रम हो जाता है.

दरअसल चीन के जांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क (Zhangjiajie National Forest Park, China) में मौजूद चट्टानें और पहाड़ियां कुछ इस तरह बनी हुई हैं, कि इन्हें देखकर आपको Avatar की याद आ जाएगी. वो भले ही ग्राफिक्स और वीएफएक्स का कमाल रहा हो, लेकिन ये कुदरत का कमाल है. चीन के हुनान प्रांत में मौजूद ये जगह किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेगी. यहां की चट्टानों का पैटर्न और आकृति जितनी अलग है, उतनी ही सुंदर है यहां मौजूद जंगलों की हरियाली और झरने.

चकित कर देने वाले खूबसूरत नज़ारे

Avatar फिल्म में आपने जो तैरते हुए Hallelujah Mountains देखे थे, वो कोरी कल्पना नहीं थी, बल्कि इसी धरती पर ये स्वर्ग जैसी जगह मौजूद है. Zhangjiajie National Forest Park में वैसे ही खंभेनुमा पहाड़ मौजूद हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि वो फिल्म की तरह तैरते नहीं हैं.

पार्क में मौजूद सबसे ऊंचे 3,544 फीट के सदर्न स्काई कॉलम का नाम भी आधिकारिक तौर पर Avatar Hallelujah Mountain रखा गया. (Credit- Instagram/china.travels)

फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन और प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स ने भी बताया था कि उन्होंने इस तरह पहाड़ों की कल्पना ही दुनिया में जगह-जगह मौजूद पिलर रॉक्स और माउंटेन से ली थी. पार्क में मौजूद सबसे ऊंचे 3,544 फीट के सदर्न स्काई कॉलम का नाम भी आधिकारिक तौर पर Avatar Hallelujah Mountain रखा जा चुका है.

Avatar फिल्म में आपने जो तैरते हुए Hallelujah Mountains देखे थे, ये बिल्कुल वैसे ही हैं. (Credit- Instagram/china.travels)

कैसे बने ये अनोखे पिलर माउंटेन ?

इस तरह के अजीबोगरीब पहाड़ों के बारे में कहा जाता है कि ये सुंदर नजारा लगातार कटाव और क्षरण की वजह से बना है. यहां मौजूद नमी की वजह से चट्टानों में कटान होती रहती है, जिसके चलते सैंडस्टोर और क्वार्टज़िट की चट्टानें खंभों की तरह आकार लेती गईं. चीन का ये पहला पार्क था जिसे UNESCO की ओर से विश्व धरोहरों में शामिल किया गया था और Avatar फिल्म ने इसे और भी मशहूर कर दिया.