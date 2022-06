क्या वाकई स्वर्ग तक जा रही है सीढ़ी ? दिखने में Fake लग रही तस्वीर है बिल्कुल Real !

Optical Illusion Creating Sculpture : कुछ तस्वीरें यूं होती हैं, जो उसे भी दिखा देती हैं, जो नहीं होता और कुछ यूं होती हैं जो सच्ची होकर भी झूठी लगती हैं. ऐसी ही हैरतंगेज़ तस्वीरों में शामिल है ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर मौजूद वो सीढियां, जो पता नहीं कहां तक जाती हैं. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंत तक कोई नहीं गया है, लेकिन जब भी इसकी फोटो सामने आई, ये नकली ही लगी.

Fake vs Real सीरीज़ तहत आज हम आपको इसी तस्वीर की सच्चाई से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि इंजानियरिंग का ये अजूबा क्योंकि असली नहीं लगता. ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी में मौजूद इस अजीबोगरीब आर्टपीस को Diminish and Ascend का नाम दिया गया है. इसे बॉन्डी बीच के किनारे स्थापित किया गया है, जिसकी तस्वीरें यहां आने वाले ज़रूर अपने साथ लेकर जाते हैं.

न्यूजीलैंड के आर्टिस्ट का कमाल

Diminish and Ascend नाम के इस आर्टवर्क न्यूज़ीलैंड के आर्टिस्ट डेविड मैकक्रैकेन (David McCracken) ने बनाया है. इसे साल 2013 में “Sculpture by the Sea” नाम की प्रदर्शनी में सिडनी में प्रदर्शित किया गया. जब इसे पहली बार Bondi Beach पर लगाया गया तो “Diminish and Ascend” समंदर किनारे मौजूद क्लिफ के भी ऊपर तक जा रहा था. इसकी पिक्चर लेने पर एक अलग तरह का ही भ्रम पैदा होता है, मानो ये सीढ़ियां सीधा आसमान और स्वर्ग तक जा रही हैं. इस स्कल्पचर को देखने के लिए लोग पहुंचे और उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी इसके तमाम एंगल के ज़रिये दिखाई.

Credit-Instagram/#diminishandascend

31 फीट की सीढ़ी का भ्रम

यूं तो ये सीढ़ी कुल 31 फीट लंबी है, लेकिन इसे डेविड मैकक्रैकेन ने कुछ इस तरह बनाया है कि ये अनंत लगती है. दरअसल उन्होंने ये ऑप्टिकल एल्यूज़र सीढ़ियों के स्टेप्स को लेकर तैयार किया है. बिल्कुल सामान्य साइज़ की सीढ़ियों से इसकी शुरुआत होती है, जो ऊपर जाते हुए छोटी होती जाती हैं. एल्युमिनियम की बनाई गई सीढ़ियों के ऊपर तक तो कोई पहुंच नहीं सकता कि वहां से क्या दिखता है, लेकिन नीचे से ये स्वर्ग तक जाती सीढ़ियां लगती हैं.

Credit-Instagram/#diminishandascend

ऑस्ट्रेलिया के बाद साल 2016 में न्यूज़ीलैंड के Waiheke Island में इसे डिस्प्ले किया गया. तब से ये Kiosk Lake के Christchurch Botanic Gardens में लगी हैं, जिस पर पक्षी अपना डेरा डाले रहते हैं.