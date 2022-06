काटो तो खून के आंसू रोता है पेड़, Fake सी दिखने वाली ये तस्वीर है बिल्कुल Real !

Blood Like Liquid Flows from Tree : कुदरत ने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं, जिन्हें देखकर भी आंखों पर यकीन नहीं होता. सोचिए इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखें, तो एक बार हम ज़रूर इसे नकली समझने की भूल कर सकते हैं. एक ऐसा ही पेड़ पाया जाता है यमन में, इस पेड़ की खासियत ये है कि पेड़ को काटो तो इंसान के खून की तरह गाढ़ा और लाल लिक्विड (Red Liquid Comes Out Of Tree) निकलता है. इसे देखकर आप डर जाएंगे, मानो पेड़ काटने पर खून के आंसू रो रहा है.

‘Fake Vs Real’ सीरीज के तहत आज हम आपको उस पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं, जो प्रकृति का चमत्कार है. साधारण तौर पर पेड़ों को जब काटा जाता है तो उसमें से या तो पारदर्शी या सफेद गाद जैसी चिपचिपी चीज़ निकलती है लेकिन इस पेड़ को काटने पर इसमें से लाल खून जैसा तरल पदार्थ निकलता है. ये पेड़ भी आम पेड़ों की तरह नहीं बल्कि ज़रा उल्टा सा विकसित होता है.

ये पेड़ भी आम पेड़ों की तरह नहीं बल्कि ज़रा उल्टा सा विकसित होता है. (Credit- Instagram/@#welcometosocotra)

Dragon Blood Tree से निकलता है खून

इस अनोखे पेड़ का नाम ड्रैगन ब्लड ट्री है, जो कुदरत का नायाब कारनामा है. सकोटा द्वीप समूह में पाया जाने वाला ये पेड़ बाकी पेड़-पौधों की तरह पानी नहीं चाहता बल्कि ये गर्म तापमान में बड़े आराम से पनपता है. इसकी लंबाई 33 से 39 फीट तक हो सकती है और इसकी उम्र 650 साल तक हो सकती है. ये पेड़ नीचे से बिल्कुल सपाट होते हैं और इनकी शाखाएं ऊपर जाकर मोटी-मोटी होती हैं. किसी छाते की तरह इसकी पत्तियां ऊपर लगती हैं और ये काफी घने होते हैं. इसके अलावा इस पेड़ की सबसे बड़ी खासियत इसमें से निकलने वाला लाल रंग का रेजिन है. छाल काटने के बाद इसमें खून की तरह लाल रेजिन निकलता है. इसी वजह से इसे ब्लड ट्री कहा जाता है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

पेड़ को काटो तो इंसान के खून की तरह गाढ़ा और लाल लिक्विड (Red Liquid Comes Out Of Tree) निकलता है. (Credit- Instagram/@#welcometosocotra)

जादुई पेड़ भी मानते हैं लोग

इस पेड़ को लेकर यमन में तरह-तरह की मान्यताएं हैं. पेड़ से निकलने वाले खून जैसे रेजिन को बेहद गुणकारी माना जाता है और लोग इसे बुखार से लेकर अल्सर तक का इलाज होने का दावा किया जाता है. इस पेड़ को मुकवा, मुनिंगा और ब्लडवुड ट्री के नाम से भी जाना जाता है. इसे मेडिकल प्रॉपर्टी की वजह से लोग जादुई पेड़ मानते हैं इसके रंग का इस्तेमाल चीज़ों को पेंट करने के लिए भी करते हैं. बताते हैं इस लिक्विड का रंग काफी पक्का होता है.