इंसान के लिए उसका घर ऐसी जगह होता है, जहां वो सुकून के दो पल बिताता है. जब हर तरफ से तक जाता है, तब अपने घर आकर रिलैक्स करता है. कई लोग अपने लिए फार्महाउस भी बनाते हैं. फार्महाउस ज्यादातर शहर के शोर-शराबे से दूर होता है. भारत में लगभग हर मशहूर सेलेब्स का अपना फार्महाउस है. फार्महाउस या तो जंगलों के बीच होता है या फिर खेतों के पास. लेकिन क्या आपने कभी हाईवे के पास का हाईवे देखा है?

हम बात कर रहे हैं जॉर्जिया के स्टॉट हॉल फार्म के बारे में. इस फार्महाउस को आसपास के लोग ‘The Little House on the Prairie,’ के नाम से भी जानते हैं. ये फार्महाउस दो हाईवे के बीचोंबीच बना हुआ है. आप सोच रहे होंगे कि भला किसी इंसान ने इतने बिजी हाईवे के बीच फार्महाउस क्यों बनाया? दरअसल, इस फार्महाउस की स्टोरी काफी मशहूर है. पहले ये फार्महाउस वीरान में ही बना था लेकिन बाद में जब इस जगह को शहर से जोड़ा गया, तब ये हाईवे बना.

इस फार्महाउस के दोनों तरफ ही हाईवे है. बीच में ये घर बना हुआ है. बताया जाता है कि हाईवे को बनाने के दौरान इस फार्महाउस के मालिक केन वाइल्ड और बेथ से इसे बेच देने की रिक्वेस्ट की गई थी. प्लान था कि फार्महाउस को खरीदकर तोड़ दिया जाएगा. इसके बाद किसी आम हाईवे की तरह ही किया जाएगा. लेकिन ऐसा हो नहीं सका. इसके मालिकों ने इसे बेचने से इंकार कर दिया. जिसका नतीजा हुआ कि सरकार को फार्महाउस के दोनों तरफ की जगह छोड़कर हाईवे का निर्माण करना पड़ा.

हाईवे के बीच में बने होने की वजह से ये लोगों के बीच काफी मशहूर है. इस फार्महाउस के बगल से हर दिन नब्बे हजार गाड़ियां पार करती है. शोर-शराबे के बीच यहां परिवार रहता है. फार्महाउस में कई भेड़ भी हैं. ये सड़क पर ना चली जाएं, इसका ख़ास ध्यान रखा जाता है. कई रिसर्चर्स ने इस फार्महाउस की मिट्टी की जांच की. उन्हें लगा था कि इतनी गाड़ियों की वजह से यहां काफी प्रदुषण होगा. लेकिन जांच में शॉकिंग बात पता चली. यहां की मिट्टी में काफी कम प्रदुषण की मात्रा मिली. फिलहाल इस फार्महाउस के मालिक जिल और फील थ्रोप है, जिन्होंने 2009 में इसे खरीदा था.