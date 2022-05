डायपर पहनकर घूमता रहता था शख्स, तलाकशुदा बीवी ने बच्चों से मिलने पर लगवाई रोक !

दुनिया में तरह-तरह के लोग हैं और उनके अपनी-अपनी पसंद-नापसंद होती है. कुछ पसंद अच्छी होती हैं, तो कुछ ऐसी भी होती हैं, जो अजीबोगरीब होती हैं. एक शख्स को ऐसा ही जुनून था- बच्चों (Man Loves to wear Diaper) की तरह डायपर पहनने का. वो घर में भी जब डायपर पहनकर घूमने लगा तो उसकी तलाकशुदा पत्नी को ये गंवारा (Father banned from seeing his kids) नहीं हुआ और उसने कोर्ट से कहा कि ये आदमी बच्चों के आस-पास नहीं चाहिए.

इस शख्स का नाम तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर साफ है कि उसने अपनी इस अजीब पसंद की वजह से अपने घर-परिवार और बीवी-बच्चे भी कुर्बान कर दिए. पत्नी को अपने पति के इस शौक के बारे में खबर थी, लेकिन जब वो घर में बच्चों के सामने भी इसे छिपाना सही नहीं समझने लगा, तो पत्नी को तलाक के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा. बाद में पत्नी ने बच्चों से शख्स का मिलना-जुलना भी बंद करा दिया.

पत्नी ने कहा- घर में दिखना नहीं चाहिए ये आदमी

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने कोर्ट को बताया कि उसके पूर्व पति ने घर में डायपर पहनकर घूमना शुरू कर दिया था और हद तब हो गई, जब वो साल 2019 में बच्चों को लेने भी डायपर पहनकर गया, जो कपड़ों के नीचे से दिखाई दे रहा था. यही वजह है कि वो अपने पूर्व पति के खिलाफ लीगल एक्शन लेने को मजबूर हो गई. साल 2021 में कोर्ट ने महिला की दरख्वास्त मानते हुए उसके बच्चों से मिलने पर पाबंदी लगा दी. शख्स ने इस फैसले पर अपील भी की. उसका कहना था कि डायपर की वजह से बच्चों को कोई खतरा नहीं है. हालांकि कोर्ट ने 13 अप्रैल को उसकी याचिका खारिज कर दी.

कोर्ट ने मानी पत्नी की दलील

जस्टिस हिलेरी हेनान ने फैमिली कोर्ट में अपना फैसला देते हुए कहा कि वे शख्स की दलीलों से संतुष्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि बच्चों के पिता का व्यवहार सवालों के घेरे में है और फैसला मां के हक में बरकरार रखा. जज का कहना था कि जब बच्चों को पिता की सच्चाई का पता चलेगा, तो उन्होंने मानसिक क्षति पहुंच सकती है. शख्स का कहना है कि जज ने फैसला पक्षपतापूर्ण तरीके से दिया है, लेकिन महिला की वकील के मुताबिक ये लैंडमार्क डिसीज़न है.