बेटी की सहेली पर आ गया बाप का दिल, मां को मिले धोखे से भड़क गई लड़की, उठाया ऐसा कदम

किसी भी रिश्ते में चीटिंग (Cheating In Relationship) कभी भी अच्छी नहीं लगी. खास तौर पर ये चीटिंग (Cheating) अगर पति-पत्नी के रिश्ते में हो, तो मामला और गंभीर हो जाता है. एक लड़की के गुस्से की इंतेहां तब हो गई जब उसे पता चला कि उसके पिता ने मां के साथ चीटिंग की है, वो भी तो उसकी बेस्ट फ्रेंड (Affair with daughter’s best friend) के लिए.

डायना नाम की लड़की ने TikTok पर @diana.j.t नाम के अकाउंट से ये कहानी साझा की है. उसका परिवार एक फैमिली रेस्टोरेंट चलाता है, जहां उनकी दोस्त फुल टाइम काम करती थी. हालांकि उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि सहेली का अफेयर उसके ही पापा से चल रहा है.

मां को धोखा दे रहा था बापडायना की ये दोस्त उससे 3 साल बड़ी है और घर पर ही पढ़ाई करती है. बाकी वक्त में वो डायना के ही रेस्टोरेंट में काम करती थी. ग्रेटचिन नाम की इस दोस्त ने यहां काम करते हुए उसका अफेयर अपनी ही सहेली के पिता के साथ हो गया. डायना की मां को इस बात की खबर थी कि उनके पति का अफेयर किसी और महिला से है, हालांकि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, कि ये महिला उनकी बेटी की सहेली है. डायना का ये भी दावा है कि एक वक्त में उसकी सहेली का क्रश उसके ऊपर भी था, लेकिन बाद में उसने डायना के पति के साथ अपना अफेयर चला लिया.

लड़की ने TikTok पर पब्लिक कर दी बातडायना को ये जानकर बेहद बुरा लगा कि उसके पिता 26 साल की लड़की के लिए उसकी मां को छोड़ रहे हैं. ऐसे में उसने Social Media पर सहेली के नाम के साथ ये पूरा वाक्या शेयर कर दिया और ये भी लिखा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं. जो धोखेबाज़ है, वो धोखेबाज़ ही रहेगा. डायना की मां को जब उसकी सहेली और पिता के बीच अफेयर की बात पता चली तो उसने पूरे रेस्टोरेंट के सामने उसे फटकार लगाई. हालांकि इससे उनके पति पर कोई फर्क नहीं पड़ा. अच्छी बात ये है कि अब डायना की मां ने दूसरी शादी कर ली है और वे काफी खुश हैं.