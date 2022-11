'जीसस ने कहा उड़ती फ्लाइट का दरवाज़ा खोल दो', 37000 फीट की ऊंचाई पर महिला का बवाल!

Passenger Tries to Open Aircraft Door in the Air: इस संसार में तमाम तरह के लोग मौजूद हैं और उनकी अपनी-अपनी सोच है. हालांकि कई बार कुछ ऐसी भी घटनाएं सामने आती हैं, जिन्हें जानने के बाद हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर इस किस्म के लोग होते कौन हैं? ऐसी ही एक महिला ने हवा में उड़ते हुए प्लेन का दरवाज़ा खोलने की ज़िद पकड़ ली और इसके पीछे उसने जो वजह बताई, वो बहुत ही अजीब थी.

जब फ्लाइट अपने रास्ते में थी तो 37 हज़ार फीट की ऊंचाई पर एक महिला अपनी सीट से उठकर एयरक्राफ्ट का दरवाज़ा (Passenger tries to open aircraft door at 37000 feet) खोलने के लिए जाने लगी. गनीमत ये रही कि लोगों ने उसे वक्त पर देख लिया और रोका. पूरे रास्ते प्लेन के अंदर हंगामा मचा रहा और महिला को प्लेन से उतरते ही एयरपोर्ट पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया गया.

37000 फीट की ऊंचाई पर महिला का बवाल

फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक ये घटना अमेरिका ही है और महिला की पहचान इलोम एगबेग्निनाव (Elom Agbegninou)के तौर पर हुई है. वो टेक्सस के हस्टन से कोलंबस के ओहियो में जाने वाली फ्लाइट में जा रही थी. 34 साल की महिला Southwest Flight 192 मे सफर कर रही थी और जब फ्लाइट हवा में 37 हज़ार फीट की ऊंचाई पर पहुंची तो वो एयरक्राफ्ट का साइड डोर खोलने की कोशिश करने लगी. हालांकि वहां मौजूद यात्री ने उसे ऐसा करने से रोका. इस घटना के बाद फ्लाइट की एमरजेंसी लैंड अर्कांसस में कराई गई, जहां पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया.

‘जीसस ने कहा -खोल दो दरवाज़ा’

जब महिला को कोर्ट में पेश किया गया तो महिला ने ऐसा करने के पीछे जो वजह बताई, वो अजीबोगरीब थी. महिला का कहना था कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जीसस ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था. उन्होंने कहा था कि ओहियो की फ्लाइट में जाए और फिर उन्होंने प्लेन का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा. दस्तावेज़ों के मुताबिक वो प्लेन में भी अपना सिर बार-बार टकरा रही थी और यही बात कह रही थी.