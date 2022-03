बारिश में भीगता मिला 'एलियन का भ्रूण', पहली नज़र में कोई पहचान नहीं पाया अजीब जीव की असलियत!

पहले कोविड और फिर विश्व युद्ध जैसे हालात के बीच धरती पर एक और घटना ऐसी है जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है. सड़क पर टहलने के दौरान कुछ लोगों के सामना ऐसे जीव से हो गया जिसे पहले किसी ने भी नहीं देखा था. ऐसे में सवाल था की आखिर ये जीव है क्या, यहां कैसे आया?

ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हाल के दिनों में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, हालात इसके खराब हो रहे हैं कि सिडनी डूबने की कगार पर पहुंचने लगे हैं. ऐसे में एक अजीब सा जीव सड़क किनारे पड़ा मिला जो पूरी तरह भीगा हुआ था. हालांकि यह अजीब दिखने वाला जीव बाढ़ क्षेत्र में नहीं पाया गया.

अजीब जीव की अब तक नहीं हो पाई पहचान

सिडनी में हैरी हेस नाम का शख्स जॉगिंग करने निकला था तभी उसे वो जीव नज़र आया अजो देखने में एक मांस के टुकड़े जैसा था यानि एक भ्रूण जैसा था जो बिल्कुल किसी एलियन की शक्ल लिए था (An embryo-like creature completely disguised as an alien). अभी तक कोई एकैडेमिक तौर पर उस अजीब प्राणी की पहचान करने में सक्षम नहीं हो पाया. तथाकथित एलियन ऑस्ट्रेलिया के मैरिकविले इलाके में मिला.

प्राणी पर शुरु हो गया शोध

दो स्थानीय विश्वविद्यालयों में शिक्षाविद, सिडनी विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय (University of Sydney and University of New South Wales) काफी शोध का बाद भी अब तक जीव की पहचान करने में सफल नहीं हो पाए हैं. जीव को देखे जाने के बाद इस बारे में रेडिट पर जानकारी साझा की गई. साथ ही जीव की तस्वीर भी शेयर की गई जिसमें वो शरीर एक उभरे हुए तंबू जैसी बांह वाला दिख रहा है. रेडिट पर यूज़र्स ने इस Terrifying ‘alien’ creature को लेकर अपनी-अपनी राय साझा की है. कुछ लोगों ने तो अजीब से दिखने वाले इस जीव को मांस का टुकड़ा ही कहा है (Strange looking creature like a piece of flesh). जो सड़ चुका था और किसी मृत शरीर की तरह काफी दूर से ही तेज़ बदबू फैला रहा था. जिसकी गंध के बीच रहना मुश्किल लग रहा था. कुछ यूज़र्स ने ये भी कहा कि सड़े मांस की तरह होने के चलते वो मक्खियों को भी तेज़ी से आकर्षित कर रहा है.