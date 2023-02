इस पर्चे पर कुछ तो गलत लिखा है! जितना शांत होगा दिमाग, उतनी जल्दी मिल जाएगा जवाब

Find An Error in This Picture: आंखों को भ्रमित करने वाली पहेलियों की खासियत होती है कि अगर एक बार इन्हें सॉल्व करने के लिए बैठ जाइए तो उठने का मन नहीं करता. वैसे ये सिर्फ वक्त काटने का साधन नहीं हैं बल्कि इससे आपके दिमाग की धार (Brain Teaser) भी शार्प होती है. कई बार तस्वीरों में कुछ ढूंढ निकालना होता है तो नंबरों का भी खेल होता है. हालांकि इस बार जो पहेली (Viral Alphabetical Puzzle) दी गई है, वो काफी अलग है.

ये तस्वीर किसी कलाकार ने नहीं बनाई है, न ही ये कोई रंगीन तस्वीर है, जो एक चीज़ ढूंढने में आपको दिमाग खपाना पड़े. ये सिर्फ हाथ से लिखा हुआ एक नोट है, जिसमें अंग्रेज़ी की वर्णमाला लिखी हुई है. आपको करना ये है कि इस पूरे पर्चे को अच्छी तरह से पढ़ना है और इसमें छिपी हुई एक गलती को ढूंढ निकालना है. ये आपके ऊपर है कि आप ये काम कितनी जल्दी करते हैं.

पर्चे में है कुछ तो गलती!

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर @anusehgal नाम के अकाउंट से ये तस्वीर शेयर की गई है, जिसके साथ लिखा गया है – ‘क्या आप ढूंढ सकते हैं.’ इसके साथ जो पर्चा दिया गया है, उस पर 26 लेटर्स लिखे हुए हैं और उसके साथ एक वाक्य भी लिखा गया है, जो बताता है कि आपका दिमाग जितना शांत होगा, आप उतनी जल्दी पर्चे की गलती पकड़ सकते हैं. ये चैलेंज इतना दिलचस्प है कि आप सामने दिख रही गलती को भी कई बार नज़रअंदाज़ कर देंगे, जिसके बाद आपको ये समझ में आएगी.

आपको नज़र आ गई मिस्टेक?

इस पोस्ट को 20 फरवरी को शेयर किया गया है और इसे 1 लाख 45 हज़ार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोगों ने इस पर खूब कमेंट किए हैं और बताया है कि उन्हें ये गलती दिख ही नहीं रही. वैसे आप तो इसे ढूंढ चुके होंगे.

पर्चे में Find की स्पेलिंग ही Fnid लिख दी गई है.. (Credit- Twitter/@anusehgal)

अगर आपको ये नहीं मिली है, तो आप लाल रंग के घेरे में देख सकते हैं कि पर्चे में Find की स्पेलिंग ही Fnid लिख दी गई है.