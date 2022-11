पार्क में गुम हो गया है महिला का पेट डॉग, 10 सेकेंड के अंदर ज़रा ढूंढकर तो दिखाइए !

Spot The Object Puzzle : सोशल मीडिया पर हर दिन ऑप्टिकल एल्यूजन (Spot The Object In Picture) की कई तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. दरअसल ये तस्वीरें आपकी दिमागी कसरत के लिए काफी अच्छी मानी जाती हैं. इंटरनेट पर न जाने कितनी ही पहेलियां हर हफ्ते इंटरनेट यूज़र्स को अपना दिमाग खपाने पर मजबूर कर देती है. इस वक्त वायरल हो रही एक तस्वीर में चैलेंज दिया गया है महिला के खोए हुए पेट डॉग को ढूंढ निकालने का.

इंटरनेट पर वायरल होने वाले ऑप्टिकल एल्यूज़न (Viral Optical Illusion) में हर रोज़ कुछ न कुछ नया दिखाई देता है. आज दी गई तस्वीर के अंदर बने हुए पार्क में ही महिला का एक पालतू कुत्ता (Find The Pet Dog) कहीं छिपा हुआ है. महिला उसे ढूंढ नहीं पा रही, ऐसे में आप उसकी मदद कर सकते हैं. ये चैलेंज अगर आपने 10 सेकेंड के पूरा कर लिया, तो आपकी नज़रों से सूई भी नहीं बच सकती है.

कहां खो गया है महिला का पपी?

कैरिकेचर वाली इन तस्वीरों की पहेलियां सॉल्व करना 90 के दशक के बच्चों का शौक होता था. डिजिटल ज़माने में ये रिवाज़ ज़रा कम हो गया है, लेकिन आपकी नज़रों का टेस्ट लेने के बहाने हम आपको देते रहेंगे. आपके सामने जो तस्वीर है, उसमें एक महिला का पपी खो गया है, जिसका इश्तेहार वो चिपका रही है. फोटो में आप उसे देखिए और फटाफट पार्क में ढूंढ निकालिए. शर्त ये है कि इस काम को आपको सिर्फ 10 सेकेंड अंदर-अंदर पूरा कर दिखाना है. फिर देर कैसी, शुरु हो जाइए.

तस्वीर में चैलेंज दिया गया है महिला के खोए हुए पेट डॉग को ढूंढ निकालने का.

अब तक नहीं मिल पाया छोटा डॉग …

पार्क में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं. कई सारे जानवर भी हैं, ऐसे में छोटे से पपी को ढूंढना ज़रा मुश्किल तो साबित हो रहा है. आप एक बार अगर पोस्टर में पपी को देख लेंगे, तो शायद उसे जल्दी ढूंढ निकाल सकें.

अब भी आपको पपी दिखाई नहीं दिया है, तो हमने तस्वीर में इसे दिखाया है.

अगर अब भी आपको पपी दिखाई नहीं दिया है, तो हमने तस्वीर में इसे गोल सर्किल में दिखाया है, जो पुल के नीचे बैठा हुआ है.