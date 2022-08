तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं कितने सर्कल, गिनने में घूम गया अच्छे-अच्छों का दिमाग !

Count The Circles in The Image : कुछ तस्वीरें या पैटर्न इस तरह बना दिए जाते हैं कि हमारी नज़रें (Mind Bending Optical Illusion) सामने रखे सच को भी नहीं देख पातीं. ऐसे ही Optical Illusion वाली एक तस्वीर इस वक्त इंटरनेट पर वायरल (Viral On Internet) हो रही है, जिसे डिकोड करने की कोशिश में लोगों का दिमाग घूमकर रह जाता है. एक ऐसा ही ब्रेन टीज़र दिमाग का दही करने के लिए तैयार है.

तस्वीर ने आंखों को ऐसे भ्रमित कर रखा है कि कुछ ब्लॉक्स से बने हुए 4 सर्कल हम चाहकर भी देख नहीं पा रहे हैं. जितना ही आप इन्हें खोजने की कोशिश करते हैं, ये उतने ही घुलमिल जाते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट (Reddit) पर वायरल (Viral On Internet) हो रही इस तस्वीर पर इंटरनेट यूज़र्स ने खासा दिमाग लगाया है, लेकिन बहुत कम लोग हैं, जिन्हें वो 4 कनफ्यूज़िंग सर्कल दिखे हैं, जो आंख के सामने होकर भी पहचाने नहीं जा सकते हैं.

जो सामने है, फिर भी नहीं दिख रहा

इस अलग सी तस्वीर को छोटे-छोटे सफेद और काले रंग के स्क्वेयर यानि वर्गों से बनाया गया है. जैसे आप इन्हें देखना शुरू करते हैं, ये पैटर्न मानो घूमने लगते हैं. आंखों के सामने ये किसी भूल-भुलैया की तरह नज़ारा आ जाता है और आप इसकी शुरुआत और अंत को ढूंढ ही नहीं पाते. किसी को लगता है कि ये फॉर्मेशन एक-दूसरे में गुंथे हुए हैं तो कई बार इनके सर्कल होने पर ही संदेह होने लगता है. हालांकि वास्तव में ये 4 कॉसेंट्रिक सर्कल्स ही हैं, जो इस तरह बनाए गए हैं कि सामने होने के बाद भी इन्हें देखा नहीं जा पा रहा.

घूमते हुए गोलों ने बनाया पागल

तस्वीर पर बनी सर्कल की सीरीज़ का केंद्र बिंदु एक ही है, फिर भी ये घूमते हुए लग रहे हैं. तस्वीर में बने हुए छोटे-छोटे स्क्वेयर एक खास पोज़िशन पर बने हैं, जो अपनी दृष्टि को कुछ और ही दिखा रहे हैं. सच जानने के बाद भी आप अपना सिर दाएं और बाएं घुमाने के बाद शायद ही इन गोलों को पकड़ पाएंगे. वैसे एक ट्रिक है, जो इसमें थोड़ी मदद दे सकती है. अगर आप अपनी आंखों को 90 फीसदी बंद करके महज 10 फीसदी खोलकर इसे देखेंगे तो आपको 4 सर्कल दिखाई दे सकते हैं. अब फटाफट ट्राई कीजिए, जो खुली आंखों से नहीं दिखा, वो बंद से पक्का दिख जाएगा.