1 कीड़ा जो तबाह कर सकता है पूरी दुनिया! वैज्ञानिकों ने चेताया- देखते ही तुरंत मार डालें

एक आपदा थमती नहीं कि दूसरी आ खड़ी होती है. वैज्ञानिकों के सामने भी हर रोज़ एक नई चुनौती आ जाती है. कोविड के ज़रिए हुई तबाही पूरी दुनिया में फैली. हर किसी को इसका सामना करना पड़ा. अब एक बार फिर ऐसी ही एक विपदा आने वाली है जो इंसान के शरीर को फिलहाल सीधे तौर पर तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली मगर वो ऐसी परिस्थियों को जन्म दे सकती है जो हमारे आपके जीवन को प्रभावित करेगी ही.

वैज्ञानिकों के मुताबिक कीड़ों को दो नई प्रजातियों (Two new species of killer hammerhead flatworms) का पता चला है तो बेहद घातक होने वाला है. इन कीड़ों की पहुंच फिलहाल को बागीचों तक ही पाई गई है. लेकिन जल्द कोई समाधान निकाला गया तो इसका असर जल्द ही हमारे किचन तक पहुंच कर हमारी ज़िंदगियों को प्रभावित कर सकता है. इसके बढने की तादात कितनी तेज़ है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन कीड़ों का पता चलने के कुछ दिन के भीतर 3 नए देशों में इसे देखा गया है.

कीड़ा नहीं तबाही है ये!

इस नई आफत का नाम है फ्लैटवर्म (Flatworm). लंबाई महज़ 3 सेमी. है. लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रजाति की लंबाई करीब 3 फीट तक हो सकती है. अभी फ्लैटवर्म ब्रिटिश बागानों में देखे गए हैं. मगर वैज्ञानिकों को आशंका है कि अगर ये तेज़ी से फैले तो जैव विवधता (Biodiversity of ¬British gardens) के लिए खतरा बन सकते हैं. पौधों के आयात निर्यात के चलते वर्म की 10 से ज्यादा प्रजातियां एशिया से दुनिया भर में फैलने लगी है. फ्लैटवर्म की नई प्रजातियां फ्रांस, इटली (France and Italy) और अफ्रीका के एक द्वीप (Island near Africa) पर पाई गई है.

गर्मी बढ़ाएगी तादात

केंचुए और घोंघे इस कीड़े का प्रमुख आहार हैं. अब तक तो ये बगीचों में नज़र आ रहा है. मगर इसके विस्तार के साथ ही पूरी की पूरी खड़ी फसल को बर्बाद करने का माद्दा है इनमें. रिसर्चर्स का दावा है कि जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे-वैसे इन कीड़ों का प्रकोप भी बढ़ेगा और एक बार में हज़ारों की संख्या में निकल कर पूरी ज़मीन पर फैलने लगेगी. प्रोफेसर जीन-लू जस्टिन के मुताबिक, ये प्रजातियां बेहद खतरनाक और आक्रामक हैं. इनकी क्षमता इतनी है कि जल्द ही ये पूरी दुनिया में फैल कर अपना साम्राज्य पूरी दुनिया में स्थापित कर लेगी.