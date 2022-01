मां के गर्भ में बन गया बच्चे का अचार! 2 हजार साल बाद यूं निकला बाहर

यूनिवर्सिटी ऑफ़ वॉरसॉ (University of Warsaw) के रिसर्चर्स के हाथ कुछ ऐसा लगा, जिसने सभी को हैरान कर दिया. इनके हाथ एक ऐसी ममी लगी, जिसके गर्भ में दो हजार साल से उसका बच्चा पल (Foetus In Womb from 2 Thousand Years) रहा था.