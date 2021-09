16 हजार मर्दों संग संबंध बना चुकी है सेक्स वर्कर, सच्चाई जान मंगेतर ने लिया ऐसा फैसला

सेक्स वर्कर की जिंदगी (Life Of Sex Worker) काफी मुश्किल होती है. दुनिया की कुछ महिलाएं मज़बूरी में इस दलदल में कदम रखती हैं. वहीं कुछ सिर्फ अपने शौक के लिए भी इसे बतौर प्रोफेशन चुनती हैं. कई देशों में प्रॉस्टिट्यूशन लीगल (Places Where Prostitution Is Legal) है जबकि कुछ जगहों पर इसपर बैन भी लगा है. समाज भी सेक्स वर्कर्स को इज्जत की नजर से नहीं देखता. लेकिन अब सोशल मीडिया पर कुछ सेक्स वर्कर्स अपनी लाइफ और अपनी मजबूरियों को दुनिया के सामने रखती हैं. इन्हीं में से एक हैं एश्ले.

टिकटोक पर @trashley_anonymous नाम से मौजूद एश्ले लोगों के साथ अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करती रहती हैं. उन्होंने बीते कुछ समय पहले इस प्रोफेशन को छोड़ने के बाद अब नॉर्मल महिला की लाइफ बितानी शुरू की है. उसने लोगों को बताया कि सेक्स वर्कर के तौर पर उसकी जिंदगी कैसी थी? एश्ले ने अपने एक दावे से सनसनी मचा दी. उसने बताया कि बतौर सेक्स वर्कर उसने करीब 16 हजार मर्दों के साथ संबंध बनाया. लेकिन अब उसने ये प्रोफेशन छोड़ दिया है और जल्द शादी करने वाली है.

मंगेतर की सोच पर गर्वएश्ले ने लोगों को बताया कि अपने पास्ट पर उसे कोई अफ़सोस नहीं है. आज वो इसे छोड़ चुकी है और अपने मंगेतर के साथ खुश है. दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं. एश्ले के मंगेतर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो 16 हजार लोगों के साथ सो चुकी है. इस बात को उसने हाल ही में अपने मंगेतर के साथ शेयर किया. पहले एश्ले को डर था कि शायद ये बात उसकी लाइफ में भूचाल ले आएगा. लेकिन अपने मंगेतर के रिएक्शन को देख वो हैरान रह गई. उसने एक वीडियो के साथ लोगों संग इस ख़ुशी को शेयर किया, जिसमें वो ख़ुशी से नाचती नजर आई.

(इमेज- टिकटोक)

पहले ऐसी थी जिंदगीएश्ले ने 20 साल तक सेक्स इंडस्ट्री में काम किया. इस दौरान उसने 16 हजार लोगों से संबंध बनाए. अपने अनुभव के बारे में एश्ले बताती है कि उसे रातों को नींद नहीं आती थी. उसमे चाहत खत्म हो गई थी. उसके अंदर से सेक्स की चाहत खत्म हो गई थी. उसने कभी सोचा भी नहीं था कि से उसे दुबारा प्यार होगा और वो कभी खुश भी होगी. लेकिन उसके मंगेतर ने उसे जीना सीखा दिया. हाल ही में उसने अपने मंगेतर से अपने पास्ट के कनेक्शन का नंबर शेयर किया. लेकिन उसके मंगेतर ने ये जानने के बाद उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया.

(इमेज- टिकटोक)

ऑनलाइन हैं लाखों फॉलोवर्ससेक्स इंडस्ट्री छोड़ने के बाद एश्ले अब नॉर्मल लाइफ बिता रही है. उसने सशल मीडिया पर लोगों के साथ सेक्स वर्कर के तौर पर हुए अनुभव शेयर किये. शादी की घोषणा का वीडियो शेयर करते ही उनके कई फॉलोवर्स ने इसपर ख़ुशी जाहिर की. लोगों को इस बात की ख़ुशी है कि अब जाकर उसे सच्चा प्यार करने वाला मिला है.कई लोगों ने एश्ले को बेहतरीन भविष्य की शुभकामनाएं दी.