अब बच्चे खुद तय करेंगे अपना सरनेम, यहां बनने जा रहा है नाम को लेकर कानून !

महिलाओं के लिए समानता (Gender Equality ) की बातें की जाती हैं, लेकिन समाज का एक पुराना चलन ये है कि बच्चों (Children Take Father's Surname) के नाम के आगे उनके पिता का ही सरनेम लगाया जाता है. अब एक कानून के तहत बच्चों को खुद ही बालिग होने के बाद अपने सरनेम (Children can pick their surname) को चुनने का अधिकार दिया जाएगा. यूरोपियन देश फ्रांस (France Name Law) में इसे लेकर अलग से कानून बनाया जा रहा है.