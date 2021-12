Viral Video: दोस्तों ने शादी में दिया इतना 'बड़ा गिफ्ट', भौचक्के रह गए दूल्हा-दुल्हन !

Funny Wedding Video : शादियों के सीज़न में इंस्टाग्राम रील्स खूब वायरल (Viral Video Of Marriage) हो रही हैं. हर वीडियो में करीब-करीब आपको कुछ ऐसा नया कंटेंट दिखेगा कि आप अपनी हंसी (Bride-Groom Funny Video) नहीं रोक पाएंगे. इस वक्त ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Viral On Social Media) है, जिसमें कुछ दोस्त अपने फ्रेंड की शादी में इतना बड़ा गिफ्ट लेकर पहुंचते हैं कि दूल्हा-दुल्हन समेत सारे मेहमान (Couple Stunned After Receiving Wedding Gift) हैरान रह जाते हैं. इस गिफ्ट को स्टेज तक लाने में भी वे खासी मशक्कत करते हुए दिखाई दे रहे हैं.