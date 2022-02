मेढ़क ने किया कुत्ते की नाक में दम, डॉग का शोषण करते Frog को देख दंग रह गए लोग

‘साला एक मच्छर आदमी को हि…….बना देता है’ ये डायलॉग एक फिल्म का है. जिसमें मच्छर से परेशान होकर एक अभिनेता ये बाते कहीं. संदेश साफ था कि एक छोटा सा जीव भी कई बार आपकी नाक में दम कर देने की औकात रखता है इसलिए कभी खुद को बड़ा, ताकतवर और महान समझने की भूल नहीं करनी चाहिए.

कुछ ऐसी ही बातों से मिलती जुलती है वो तस्वीर जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं. उड़ीसा के आईएफएस अधिकारी सुशांत नंदा (IFS Susanta Nanda, Odisha) ने अपने ट्विटर हैंडल पर दो दिन पहले एत वीडियो शेयर किया जिसे उनेक ही अकाऊंट पर अब अब तक 40 हज़ार के करीब देखा जा चुका है. तस्वीर है ही ऐसी. दरअसल 13 सेंकेंड के उस वीडियो में एक मेढक के आगे कुत्ते की बैंड बजते देख सकेंगे आप. एक छोटे से मेढक ने बड़े से कुत्ते को वो हाल किया की वो भी ज़िंदगी भर याद रखेगा.

मेढक ने किया कुत्ते का ‘शोषण’!

जी हां मेढ़क ने किया कुत्ते का शोषण. अरे, चौंकिए मत ये हम नहीं कह रहे बल्कि खुद तस्वीरें बया कर रही हैं अपनी हकीकत और हकीकत यही है कि एक मेढक ने कुत्ते को खाक छानने पर मजबूर कर दिया (A frog forced the dog to snort). चुपचाप बैठा बेचारा कुत्ता खुद को बचाने की कोशिश करता जा रहा था और मेढक कूद-कूदकर, उछल-उछल कर बेचारे डॉगी के परेशान कर रहा था. कुछ मिलाकर वो मेढक बहमिज़ाजी पर उतारू था. उछलकर उसपर हमला कर रहा हो. वो तो बेचारा जान बताने की ही कोशिश कर रहा था मगर मेढक उसकी जान छोड़ने को तैयार ही नहीं था. जाने क्या ठान कर बैठा था वो.

मेढक ने दबोच लिया कुत्ते का मुंह

ज़रा सोचिए क्या हाल हुआ होगा उस कुत्ते का जिसका मुंह एक मेढक ने दबोच लिया (A frog caught the dog’s mouth) हो. वाकई ऐसे मौकों पर ही कहा जाता होगा की मुंह दिखाने लायक छोड़ा. वीडियो में एक मेढक एक बार नहीं बल्कि कई बार उछल-उछलकर उस कुत्ते पर अटैक कर रहा था. वो बेचारे इस छोटे से जीव को बार-बार माफ कर ता रहा मगर ये इसे उसकी कमज़ोरी समझने लगा और अपनी हरकते चालू रखे रहा. और फिर मेढक और कुत्ते के बीच ये चूहे-बिल्ली का खेल देर तक चलता रहा (Cat and mouse game went on between the frog and the dog.). अब इस लड़ाई में जीत चाहे किसी की भी हुई हो वीडियो देखने वालों को तो मजा ही आया.