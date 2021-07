Funny Video: वीरू को छोड़ 'कुत्तों' के सामने झूमकर नाची बसंती, भौचक्के रह गए कुत्ते भी !

सोशल मीडिया (Viral on Social Media) पर आजकल एक से बढ़कर एक वीडियो वायरल (Funny video gone viral) होते रहते हैं. कभी-कभी तो ये वीडियो इतने मजेदार (Funny Dance Video) होते हैं कि देखते ही आप हंस पड़ते हैं. ऐसा ही एक लड़की का डांस वीडियो (Dance Video) इस वक्त धड़ल्ले से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक लड़की बीच सड़क पर कुत्तों के सामने झूम-झूमकर नाच रही है. इस फनी वीडियो को देखकर लोगों को फिल्म शोले (Sholay Movie) की याद आ रही है.

वायरल (Viral Video) हो रहे इस वीडियो में लड़की को शोले (Sholay Movie) फिल्म के सुपरहिट गाने पर जमकर नाचते हुए देखा जा रहा है. दिलचस्प बात तो ये है कि उसके आस-पास कुत्तों (Girl dancing in front of dogs) का पूरा झुंड है और उनके बीच लड़की बेफिक्री से डांस (Funny dance video gone viral) कर रही है. ये कुत्ते भी उसे बेहद हैरानी से देख रहे हैं कि आखिर वो उनके बीच खड़ी होकर डांस क्यों कर रही है? इस वीडियो को आईपीएस ऑफिसर रूपिन शर्मा (IPS Officer Rupin Sharma) ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है और कैप्शन लिखा है - बसंती कुत्तों के सामने नाचीं. आप भी देखिए ये वीडियो-

बसंती मस्त, कुत्ते हैरान

इस वीडियो (Girl dancing infront of dogs) को देखकर लोगों को फिल्म शोले की याद आ रही है. उन्हें फिल्म 'शोले' (Sholay Movie) का मशहूर डायलॉग -'बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना' खूब याद आ रहा है. ये फनी वीडियो (Funny Video) लोगों को जमकर हंसा रहा है. शोले के मशहूर गाने पर (Bollywood Song) झूमती हुई लड़की की हर एक अदा निराली है. उसे तो मानो परवाह ही नहीं है कि उसे कुत्ते देख रहे हैं या आदमी.

हंस-हंसकर लोट-पोट हुए लोग

अब सुनसान सड़क पर लड़की 'जब तक जां, जाने जहां ...' पर जिस तरह से डांस (Dance Video Viral) कर रही है, उसे देखकर इंसान तो क्या कुत्ते भी अजीब नजरों से देख रहे हैं. वे कभी उसके पास जाते हैं तो कभी उससे दूर भागते हैं. मानो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर उनके सामने ये डांस परफॉर्मेंस दिया क्यों जा रहा है? सोशल मीडिया (Social Media Viral Video) यूजर्स भी इस पर खूब कमेंट्स कर रहे हैं. कोई लड़की की तुलना रियल बसंती से कर रहा है तो कोई लिख रहा है कि बसंती कुत्तों के सामने नाचेगी.