Funny Video : बच्चों को सड़क पार कराने में हैरान हुआ भालू, वीडियो देख आ जाएगी हंसी !

सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर आप रोज़ाना तमाम वीडियो देखते हैं. इनमें से कुछ इमोशनल करने वाले, कुछ डराने वाले होते हैं, तो कुछ ऐसे भी वीडियो होते हैं, जिन्हें देखकर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाते हैं. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त एक भालू और उसके बच्चों का वायरल (bear trying to cross road with kids) हो रहा है, जो बेहद मज़ेदार (Funny Video of Bear) हैं.

इंटरनेट पर वाइल्डलाइफ (Wildlife Video) से जुड़े हुए वीडियो पसंद किए जाते हैं. इस वक्त भालू और उसके बच्चों का वीडियो वायरल हो रहा है, जो काफी दिलचस्प है. भालू की गिनती काफी बुद्धिमान जानवरों में होती है, जो खतरे को परख लेते हैं, लेकिन इस बार भालू अपने बच्चों के सामने ज़रा बुद्धू (Funny Video of Bear and Kids) बना हुआ दिखाई दे रहा है और बच्चे उसे जमकर तंग कर रहे हैं.

पकड़ में नहीं आ रहे बच्चे

वायरल हो रहे वीडियो में एक मादा भालू अपने दो बच्चों के साथ कहीं जा रही है. रास्ते में वो बच्चों को सड़क पार कराने लगती है, लेकिन दोनों बच्चे मिलकर भालू के पसीने छुड़ा दे देते हैं. शरारती नन्हें भालू कभी बीच रोड से भाग आते हैं तो कभी अपनी मां के पीछे-पीछे वापस लौट आते हैं. लोगों ने सड़क पर गाड़ियां रोक रखी हैं, ताकि भालू सड़क पार कर लें, लेकिन बच्चे हैं कि मां के साथ खेलने में लगे हैं. वो पहले एक भालू को दूसरे किनारे पर ले जाकर जैसे ही मुड़कर दूसरे को उठाती है, वो वापस आ जाता है. आखिरकार वो जब तेज़ी से एक बच्चा लेकर भागती है तो दूसरा उसके पीछे-पीछे आ ही जाता है.

वीडियो देखकर लोटपोट हुए लोग

ये मज़ेदार वीडियो kaur_gurjott_ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है. इसे अब तक 6 लाख 98 हज़ार लोग देख चुके हैं. वीडियो पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूज़र ने मज़ेदार कमेंट करते हुए कहा है कि – लोग कितने असभ्य हैं, उन्हें सिंगल मदर की मदद के लिए आना चाहिए. कुछ लोगों ने ड्राइवर्स की तारीफ की है, जो इतने देर खड़े रहे. इस वीडियो को देखकर आप भी कह उठेंगे की इंसान हो या जानवर, मां तो मां ही होती है.