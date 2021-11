Funny Video : कुत्ते ने पांडा से लगवाई जमकर रेस, देखने वाले हंस-हंसकर लोटपोट

Dog Panda Viral Video : जानवरों के क्यूट से क्यूट (Cute Animals Video) वीडियो हर रोज़ सोशल मीडिया पर वायरल (Viral On Social Media) होते रहते हैं. इस वक्त एक साइबेरियन हस्की डॉग (Siberian Husky ) का एक ज़बरदस्त वीडियो सोशल मीडिया (Viral On Internet) पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. ये वीडियो (Amusing Video Of Dog) इतना मज़ेदार है कि आप बार-बार इसे देखना चाहेंगे. वीडियो में डॉग एक पांडा (Dog Dragging Panda Video) को बेहद तेज़ी से खींचता हुआ ले जा रहा है. जिस तरह पांडा उसके पीछे-पीछे भाग रहा है, वो वाकई गुदगुदाने वाला है.