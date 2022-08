Funny Video: पापा के साथ बच्ची ने लगाया ऊंचा सुर, एनर्जी लेवल देखकर चौंक जाएंगे आप !

Daughter Singing With Father Video: छोटे बच्चों की बात ही अलग है. वो अपनी मर्जी से चलते हैं और उनकी मासूम हरकतें आपका दिल जीत लेती हैं. वैसे छोटे बच्चों का पसंदीदा काम ये भी होता है कि वो सब कुछ बड़ों के जैसे ही करना चाहते हैं. भले ही उनका साइज़, दिमाग और स्टेमिना छोटा हो, लेकिन हौसले बड़े होते हैं. एक ऐसी ही बच्ची का क्यूट सा वीडियो (Little Girl Singing Kabir Singh Song) इस वक्त वायरल (Viral Video Of Father-Daughter Singing) हो रहा है, जो अपने पापा के साथ सुर में सुर मिला रही है.

पापा और बेटियों का रिश्ता ही अलग होता है. पिता को जहां अपनी बेटी से बेहद प्यार होता है वहीं बेटी भी अपनी मासूम हरकतों से पिता को खुश करती रहती है. वायरल वीडियो में पापा के साथ गाना गाने के लिए बैठी बच्ची की अदाएं और उसका दिलचस्प अंदाज़ देखकर आप इस छोटी सी स्टार के फैन हो जाएंगे. खासतौर पर हाई नोट पकड़ने का तरीका आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगा.

गाने में झोंक दी सारी एनर्जी

वायरल हो रहे वीडियो में एक पिता बेड पर बैठकर अपने गिटार के साथ सुरीला गाना गा रहा है. कबीर सिंह फिल्म के गाने ‘कैसे हुआ’ को गाते हुए पिता के साथ उसकी बेटी भी अपना छोटा गिटार लेकर शुरू हो जाती है. अब बच्ची को गाने के पूरे बोल तो नहीं पता हैं, लेकिन ‘कैसे हुआ’ को लेकर वो खासी एक्साइटेड है. जैसे गाने में उसका पसंदीदा टर्न आता है, बच्ची अपनी पूरी ताकत झोंककर पिता के साथ सुर में सुर मिला देती है. उसके पिता को भी बच्ची के गाने पर हंसी आ रही होती है, लेकिन वे मुस्कुराते हुए गाना पूरा करते हैं.

लोगों ने दिलचस्प लगा वीडियो

इस प्यारे और मज़ेदार वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शिवानी राय नाम की यूज़र ने अपने अकाउंट @blinking_hasi से शेयर किया है. वीडियो को अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 29 हज़ार से भी ज्यादा लोगों ने इसे पसंद किया है. वीडियो पर कमेंट करते हुए लोगों ने बच्ची की क्यूटनेस की तारीफ की है. वहीं कुछ यूज़र्स ने कहा कि वो इससे भी अनोखा गा सकते हैं. कई यूज़र्स ने बच्ची के डेडिकेशन को लेकर भी कमेंट्स किए हैं.