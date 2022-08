Funny Video: वीडियो बना रहा था शख्स, खुद नाचता ही रहा और पीठ पीछे हो गया कांड !

Camera Falls in Sewer : इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां तरह-तरह की चीज़ें देखने, सुनने और पढ़ने को मिल जाती हैं. कई बार आपके काम के कंटेंट हाथ लग जाते हैं तो कई बार कुछ ऐसा भी मिल जाता है, जो आपके बिगड़े हुए मूड को भी बना दे. कुछ ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जो बेहद मज़ेदार है. वीडियो (Viral Video On Social Media) को देखते ही आपको वो लोग याद आ जाएंगे तो रील्स (Blunder During Making Instagram Reel) बनाने के चक्कर में जगह देखे बिना कहीं भी शुरू हो जाते हैं.

आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे, जो कहीं पर भी हों, लोगों का साथ और जगह को एंजॉय करने के बजाय वीडियो शूट करना शुरू कर देते हैं. इस वीडियो में भी शख्स बड़े ही मूड में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन वीडियो के ज़रिये करने चला था, लेकिन उसकी किस्मत ऐसी फूटी कि वीडियो बनने से पहले ही उसके साथ कांड हो गया. ये घटना देखकर आप भी हंसे बिना नहीं रह पाएंगे.

कैमरा टिकाकर करने लगा डांस, पीछे हो गया कांड

वायरल हो रहे वीडियो में शख्स एक नाले के सामने अपना एक वीडियो बनाना चाहता है. उसने अपने मोबाइल को ट्रायपॉड पर लगाया और उसे नाले की दीवार से टिकाकर जल्दी से दूसरी तरफ मुंह करके अपने शो स्टार्ट कर दिया. इधर शख्स के मुड़ते ही कैमरा नाले में पहुंच गया. जैसे ही शख्स कैमरे की ओर मुड़ा, उसे वहां नहीं देखकर बेतहाशा मोबाइल को ढूंढने लगता है. वो नाले में भी मोबाइल ढूंढ रहा है, लेकिन वो उसके हाथ नहीं लगता. इस वीडियो को देखकर आपको हंसी आ जाएगी और इस आदमी की मूर्खता पर भी आप हैरान रह जाएंगे.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

शार्क से भी पंगा ले लेती है ये जलपरी! आगे देखें…

दिलचस्प है वीडियो

वायरल हो रहे इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर @TansuYegen नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. उन्होंने इसके साथ कैप्शन दिया है – सबसे ज्यादा महंगा और कभी नहीं दिख पाने वाला सोशल मीडिया वीडियो. इस वीडियो को शेयर होने के कुछ ही घंटों में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया और 2000 से भी ज्यादा लोगों ने इसे पसंद किया है. वीडियो पर लोगों ने मज़ेदार कमेंट भी किए हैं. ज्यादातर लोगों ने हंसने के इमोजी से रिएक्ट किया है तो कुछ लोगों ने लिखा -मोबाइल गया लेकिन वीडियो अब भी है, जो हम देख रहे हैं.