Viral Video: सामने आती बाइक देख हो गया 'चमत्कार', व्हीलचेयर से उठकर भागा मरीज़!

Funny Video: सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें से कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जो हमें ज़िंदगी की सच्चाई दिखा जाते हैं, जबकि कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं, जो हमें हैरत में डाल देते हैं. वैसे इन सबसे अलग वे वीडियो भी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने के बाद हम हंसे बिना नहीं रह पाते. एक ऐसा ही वीडियो हम आपके लिए लाए हैं, जो आपको दिल खोलकर हंसने पर मजबूर कर देगा.

आमतौर पर कोई व्हीलचेयर पर तब ही आता है, जब वो चलने-फिरने में सक्षम नहीं होता है. दिलचस्प वीडियो में एक शख्स व्हीलचेयर पर बैठा हुआ है और उसके सामने एक बाइक आते ही मानो चमत्कार (Viral Video Of Man Running Out Of Wheelchair) हो जाता है और वो मरीज़ उठकर अपने पैरों पर भागने लगता है. ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर खूब मज़े ले रहे हैं.

व्हीलचेयर से उठकर भागा मरीज़

वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स व्हीलचेयर पर बैठा है और धीरे-धीरे सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है. इसी बीच उसे अपनी ओर एक तेज रफ्तार बाइक आती दिखाई देती है. बाइक को लहराकर अपनी ओर आता देख कर शख्स घबरा जाता है और व्हीलचेयर से उठ खड़ा होता है और फिर तेजी से दौड़कर सड़क के उस पार चला जाता है. दिखने में ये किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा है क्योंकि थोड़ी देर पहले तक शख्स खड़ा भी नहीं हो रहा था और फिर भागने लगता है. वैसे ये एक प्रैंक ही लग रहा है, जो लोगों को खूब गुदगुदा रहा है.

लोगों को खूब पसंद आया वीडियो

इस दिलचस्प क्लिप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर @TheFigen_ नाम की आईडी से शेयर किया गया है. कुछ ही सेकेंड के इस दिलचस्प वीडियो को 31 दिसंबर को शेयर किया गया है और अब तक इसे 2.8 मिलियन यानी 28 लाख बार देखा जा चुका है, जबकि 87 हजार से ज्यादा लोग इसे पसंद कर चुके हैं. वीडियो पर लोगों ने मज़ेदार कमेंट किया है और लाफिंग इमोजी से रिएक्ट भी किया है.