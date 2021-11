Viral Video: बच्ची खेल रही थी मोबाइल, तभी बंदर मामा ने पहुंचकर पढ़ाया पाठ !

मासूम बच्ची और बंदर (Baby Girl and Monkey Video) के इस क्यूट वीडियो (Cute Video of Baby Girl) को देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

इंटरनेट (Viral on Internet) पर जानवरों के वीडियो (Viral Video on Social Media)खूब पसंद किए जाते हैं. अगर वीडियो इंसान और जानवर का हो, तो इस अनोखे रिश्ते को भी लोग खूब मज़े से देखते हैं. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल (Funny Video of Monkey) हो रहा है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची और बंदर (Baby Girl and Monkey Video) आपस में मोबाइल को लेकर छीनाझपटी करते हुए नज़र आ रहे हैं.

मासूम बच्ची और बंदर (Baby Girl and Monkey Video) के इस क्यूट वीडियो (Cute Video of Baby Girl) को देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. न तो बच्ची को इस बात का एहसास है कि जानवर उसके लिए खतरनाक भी हो सकता है और न ही बंदर बच्ची को ज़रा भी नुकसान पहुंचा रहा है. वो दोनों सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के पीछे छीनाझपटी में जुटे हुए हैं.

बंदर मामा ने हाथ से छीना फोन

ये वीडियो jagadeeshmadinenimadineni नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो में एक छोटी सी बच्ची घर के बाहर खाट पर बैठी हुई दिखाई दे रही है. उसके हाथ में मोबाइल फोन है, जिससे वो खेल रही है. इसी बीच न जाने कहां से एक बंदर वहां पहुंच जाता है और बच्ची के हाथ से फोन छीनकर खुद उसे देखने लगता है. बच्ची भी कहां कम थी, अपनी चीज़ दूसरे के हाथ में देखकर वो दोबारा उसके हाथ से फोन ले लेती है. ये देखकर बंदर मामा एक बार फिर फोन झपटते हैं, मानो वो ये पाठ पढ़ा रहे हों कि ज्यादा फोन देखना बुरी बात है.

खूब पसंद किया जा रहा है वीडियो

वीडियो को जो भी देख रहा है, उसके चेहरे पर हंसी आ जा रही है. इंस्टाग्राम के अलावा भी अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर पसंद किया जा रहा है. लाखों लोग इसे देख चुके हैं और 1 लाख 37 हज़ार से ज्यादा लाइक भी वीडियो पर आ चुके हैं. वीडियो पर एक से बढ़कर एक कमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा है बंदर बता रहा है कि फोन बच्चों के लिए नहीं है. कई लोगों ने वीडियो को मज़ेदार और क्यूट बताया है.