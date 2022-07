Funny Video : होटल के कमरे में पहुंचने की खुशी, बेड पर यूं किया स्टंट कि हो गया कांड !

Woman Falls From Bed : जब भी हम कहीं छुट्टियों पर जाते हैं तो होटल के कमरे में मिलने वाला आलीशान बिस्तर हर किसी को बड़ा ही अच्छा लगता है. बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो कितने भी बड़े हो जाएं, स्पॉन्ज वाले गद्दे पर उछल-कूद करना नहीं छोड़ते. एक महिला कुछ ऐसा ही स्टंट (Funny Video Of Failed Stunt) दिखा रही थी, तभी उसके साथ कांड हो गया. ये वीडियो सोशल मीडिया (Viral Video On Social Media) पर तेज़ी से वायरल हो रहा है.

होटल के कमरे में मिलने वाले बिस्तर पर महिला ने जैसे ही उछल-कूद शुरू की, देखते ही देखते कांड हो गया. इस मज़ेदार वीडियो को इंस्टाग्राम पर @failarmy नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जो वायरल हो गया. वीडियो (Viral Video) देखकर आपको बचपन की कोई न कोई ऐसी घटना याद आ जाएगी जब आपके साथ भी ऐसा धोखा हुआ होगा. वैसे इस क्लिप को देखकर कोई भी हंसे बिना नहीं रह पाएगा.

बेड से मुंह के बल गिरी महिला

वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला किसी होटल या लॉज में दिखाई दे रही है. वो बड़ी खुश होकर बिस्तर के ऊपर चढ़ जाती है और फिर अपना स्टंट दिखाने लगती है. महिला नर्म बिस्तर पर फ्लिप मारती है और बिल्कुल ठीक तरह से लैंड करती है. यहां तक तो ठीक है लेकिन जैसे ही वो बेड से नीचे उतरने लगती है उसका पैर फिसलता है और वो मुंह के बल सीधा नीचे आकर गिर जाती है. उसके बाद वो तुरंत उठ भी नहीं पाती. वीडियो को देखने के बाद आप इसे खुद से रिलेट कर पाएंगे क्योंकि ऐसा धोखा कभी न कभी बचपन से बड़े होने तक आपके साथ भी हुआ होगा.

लोगों ने लिए जमकर मज़े

इस दिलचस्प वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 3 दिन पहले @failarmy नाम के अकाउंट से शेयर किया गया था, जिसे अब तक 1 मिलियन यानि 10 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं. वीडियो को 40 हज़ार से भी ज्यादा लोगों के लाइक किया है और सैकड़ों लोगों ने कमेंट किया है. वीडियो के साथ यूज़र ने कैप्शन लिखा है- रूम सर्विस क्या फर्स्ट एड किट भी साथ में देती है? बाकी यूज़र्स ने इस पर जवाब देते हुए एक से बढ़कर एक मज़ेदार कमेंट्स दिए हैं. वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वीडियो को जान-बूझकर ऐसा बनाया गया है. अब सच जो भी हो, इसे देखकर मज़ा खूब आ रहा है.