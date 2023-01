पत्नी ने पूछा- 'वास्को डी गामा ने क्यों नहीं की शादी?', पति ने दिया ऐसा जवाब, बंद हुई बोलती!

Why Vasco De Gama was not Married : इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़माने में टाइमपास करना हो या फिर मनोरंजन, आपके पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है. अपने मूड के मुताबिक वीडियो देखकर आपका अपना मन बहला सकते हैं. हालांकि इनमें सबसे दिलचस्प होते हैं वो फनी वीडियो, जिसमें पति-पत्नी की मज़ेदार बातें हों. इस वक्त ऐसा ही एक वीडियो क्लिप लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

आमतौर पर पति-पत्नी (Husband Wife Funny Video) के बीच ऐसी नोंकझोंक देखने को मिलती ही है, जो इस वीडियो में दिख रही है. आमतौर पर पत्नियों को अपने पति से शिकायत होती है कि वे खुद तो घर से बाहर ज्यादा वक्त बिताते हैं लेकिन उन्हें नहीं ले जाते. यहां इसी बात को लेकर एक पति ने पत्नी को ऐसा जवाब दिया है कि सुनकर आप भी एक बार अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

वास्को डी गामा ने शादी क्यों नहीं की?

दुनिया में कुछ सवाल ऐसे हैं, जिनका आखिरी जवाब शायद उसी इंसान के पास हो, जिसके बारे में ये सवाल है. वीडियो में एक ऐसा ही सवाल पत्नी अपने पति से करते हुए पूछती है – आखिर वास्को डी गामा ने शादी क्यों नहीं की? इसके जवाब में पति ने सीधे तौर पर तो पत्नी को कुछ नहीं कहा लेकिन वास्को डी गामा का बहाना लेकर सुबह से शाम तक के अपने सारे दुखड़े सुना दिए. हैरानी इस बात की रही कि बेचारी पत्नी इस दौरान कुछ भी नहीं बोल पाई.

40 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा वीडियो

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर manisha12201220 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को 29 दिसंबर को पोस्ट किया गया था, जिसे अब तक 4.5 यानि 45 लाख लोग देख चुके हैं, जबकि डेढ़ लाख से ज्यादा लोग इसे पसंद कर चुके हैं. लोगों ने इस पर कमेंट करते कहा है -भाई ने बिल्कुल सही बात कही है.