Funny Video: वरमाला के लिए तैयार था स्टेज, ऐन वक्त पर सरकी दूल्हे की पैंट, नहीं रुकी दुल्हन की हंसी!

Funny Wedding Video : वैसे तो रोज़ाना इंटरनेट (Viral On Internet) पर तरह-तरह के वीडियो देखते होंगे, लेकिन कुछ वीडियो इतने मजेदार होते हैं कि आप इन्हें देखकर अपनी हंसी ही नहीं रोक पाते. कुछ ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल (Viral On Social Media) हो रहा है, जिसमें दूल्हे के साथ (Groom’s Trouser Fall Off Right on Jaimala) वरमाला के स्टेज पर ही कांड हो गया.

शादियों में यूं दूल्हा और दुल्हन को इस तरह के कपड़े पहना दिए जाते हैं, जिनमें वे असहज महसूस करने लगते हैं. कभी दुल्हन के लिए लहंगा संभालना मुश्किल हो जाता है तो कभी दूल्हे को भी ट्रेडिशनल कपड़ों को कैरी करने में दिक्कत होती है. इस वीडियो में भी जयमाला के वक्त स्टेज पर दूल्हे के साथ जो कांड हुआ, वो वाकई मज़ेदार था.

वरमाला पर सरकी दूल्हे की पैंट

वायरल हो रहे वीडियो में जयमाला के लिए दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर खड़े हुए दिख रहे हैं. ये वही वक्त होता है जब सबकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ दूल्हा और दुल्हन पर ही होती हैं. पहले दुल्हन, दूल्हे का माला पहनाती है और सभी तालियां बजाते हैं. जैसे ही दूल्हा दुल्हन के गले में वरमाला डालता है, ऐन उसी वक्त पर उसकी शेरवानी के नीचे का पजामा सरक जाता है. दिलचस्प बात ये है कि दुल्हे को पता भी नहीं होता कि उसकी बेइज्ज़ती हो चुकी है, हालांकि दुल्हन इसे देख लेती है. बाद में वो हंसते हुए पजामा ठीक करता है और दुल्हन भी हंस पड़ती है.

लोगों ने लिए मज़े

वीडियो को ट्विटर पर @HasnaZarooriHai नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. यूज़र्स ने इस पर ज्यादातर हंसने वाले इमोटिकॉन से रिएक्ट किया है, तो वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये क्या हो गया? लोगों ने वीडियो को देखकर खूब मज़े लिए हैं.