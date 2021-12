मारने से पहले लड़की से ही खुदवाई गई उसकी कब्र, 1 ऑडियो मैसेज से खुली हत्यारे की पोल

क्राइम के मामले में ब्राज़ील (Crime Ratio In Brazil) काफी बदनाम है. इस देश में ड्रग माफियाओं का राज (Drugs Mafia In Brazil) चलता है. उनकी वजह से यहां क्राइम के कई मामले देखने को मिलते हैं. मर्डर और चोरी जैसे क्राइम यहां आम बात है. कुछ समय पहले यहां अचानक बीच पर एक लड़की की लाश मिली थी. अब जांच में इस मर्डर के रहस्य का पर्दाफाश हो गया है. जाँच में पता चला कि लड़की को दफ़नाने से पहले उसी से कब्र खुदवाई (Woman Dug Own Grave) गई थी. हत्या की वजह आपको हैरान कर देगी. दरअसल, लड़की ने हत्यारों पर एक छोटा का कमेंट पास कर दिया था. इसी से गुस्साए इन ड्रग माफियाओं ने मिलकर लड़की की हत्या कर दी.

लड़की की पहचान 21 साल की अमांडा अल्बाच (Amanda Albach) के रूप में हुई. अमांडा की बॉडी को 3 दिसंबर को समुद्र के किनारे से निकाला गया. उसकी हत्या के आरोप में अभी तक दो आदमी और एक महिला को अरेस्ट किया आज चुका है. इन्हीं में से एक के दिए गए बयान के आधार पर अमांडा की बॉडी को निकाला गया था. अमांडा को आखिरी बार 14 नवंबर को देखा गया था. उसके बाद 15 को उसे ड्रग माफियाओं ने मार कर दफना दिया था.

जान देकर चुकानी पड़ी कीमत

अमांडा की बॉडी को सांता कटरीना के बीच से निकाला गया. क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिविसजन के पुलिस चीफ ब्रूनो फर्नांडिस ने बताया कि अमांडा 14 नवंबर को एक दोस्त के साथ बर्थडे पार्टी में गई थी. इसके बाद से ही वो लापता थी. पुलिस को उसके द्वारा भेजे गए आखिरी ऑडियो मैसेज के आधार पर हत्यारों का पता चला. दरअसल, अमांडा ने अपने रिलेटिव्स को एक आखिरी ऑडियो मैसेज भेजा था. इसमें हवा की तेज आवाज आ रही थी. इससे कंफर्म हुआ की अमांडा समुद्र के किनारे ही थी. वहीं से उसकी बॉडी बरामद की गई.

इस हत्या के तार ड्रग माफियाओं से जुड़े हैं. दरअसल, पार्टी में अमांडा ने एक शख्स की तस्वीर खींची थी. उसके हाथ में गन थी. इस तस्वीर को अमांडा ने शेयर कर दिया. इससे नाराज शख्स ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर अमांडा की जान ले ली. गिरफ्तार हत्यारों ने बताया कि अमांडा को मारने से पहले उससे ही कब्र खुदवाई गई थी. इसके बाद अमांडा को मारकर दफना दिया गया था.