हैंडसम पड़ोसी को रोज़ लाइन मारती थी लड़की, करती थी ऐसे-ऐसे कारनामे; जानिए क्या हुआ आगे?

हाईटेक ज़माने में भला कौन किसी को लव लेटर्स (Girl Sending Notes to Neighbour) लिखता है? हालांकि आप भी इस बात को मानते होंगे कि ओल्ड स्कूल लव (Old School Love) की बात ही अलग होती है. एक ब्रिटिश लड़की ने ऐसा ही पुराना वाला रोमांस अपने हैंडसम पड़ोसी (Girl Flirting with Handsome Neighbour) से करना शुरू किया तो उसे सामने से दिलचस्प जवाब मिला.TikTok पर चल रहे ‘shoot her shot’ ट्रेंड से प्रभावित होकर लड़की ने अपने घर के सामने रहने वाले पड़ोसी के साथ फ्लर्ट करना शुरू किया. टिंडर और इंस्टाग्राम के जमाने में लड़की ने कई महीने तक पड़ोसी के साथ कागज के नोट (Love Story) के ज़रिये फ्लर्ट किया. पहले तो उसे कुछ भी जवाब नहीं मिला, लेकिन बाद में लड़की अपने मकसद में कामयाब हो ही गई. ये लव स्टोरी काफी दिलचस्प है.

खिड़की से कागज के प्लेन भेजती थी लड़की20 साल फ्रैंसेस्का बरीन को अपने घर के सामने रहने वाले एक लड़के पर क्रश हो गया. उसने हाल ही में TikTok पर चल रहे ‘shoot her shot’ ट्रेंड से प्रभावित होकर खुद ही पहला कदम उठाया. लिवरपूल के एक हॉस्टल में रहने वाले लड़कों में से एक पर फ्रैंसेस्का का दिल आ गया. ऐसे में कई महीने तक लड़की अपनी दोस्त के साथ मिलकर उस लड़के की जासूसी करती रहती थी और उसे कागज पर Marry Me का नोट लिखकर प्लेन बनाकर भेजती थी. लड़के को रग्बी खेलते हुए भी लड़की पर्दे की ओट से रोज़ाना देखती थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था. कई बार तो लड़कियां आवाज़ करके और सीटी बजाकर भी लड़के का ध्यान भटकाती थीं.

आखिरकार मिल ही गया ब्वॉयफ्रेंडकागज के नोट से फ्लर्ट करते हुए कई महीने बीतने के बाद भी जब फ्रांसेस्का को कोई जवाब नहीं मिला तो उसने एक दिन अपना स्नैपचैट आईडी ही अपनी खिड़की पर लिखकर चिपका दिया. उसकी ये ट्रिक काम आ गई और 21 साल के जो पियर्स (Joe Pearce) ने आखिरकार उसे स्नैपचैट पर मैसेज करते हुए लिखा- तुम मेरी पड़ोसी ही हो न? यहीं से उनकी बातचीत की शुरुआत हो गई और थोड़े दिन में ये दोस्ती प्यार में बदल गई. आखिरकार फ्रांसेस्का अपने खिड़की वाले प्यार को जीतने में कामयाब हो गईं और उनकी डेटिंग की कहानी सक्सेस स्टोरी बन गई. दिलचस्प बात ये रही कि उनके ब्वॉयफ्रेंड जो ने बताया कि उन्हें लड़कियों के फ्लर्ट करने की खबर पहले दिन से थी, फिर भी वे इस पर प्रतिक्रिया नहीं देते थे.