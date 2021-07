दोस्तों के साथ पार्टी और डांस कर रही थी लड़की, अचानक हो गई वीडियो से गायब

ज़रा सोचिए कि आप किसी दोस्त के यहां पार्टी (House Party Accident) कर रहे हों और आपके बीच से आपका कोई दोस्त अचानक गायब हो जाए? ऐसा ही हुआ Colombia के Barranquilla में. यहां दोस्तों की House Party चल रही थी. इसका एक वीडियो भी बनाया जा रहा था. वीडियो (Horrific Video gone viral) में सबसे ज्यादा एंजॉय करती दिख रही एक लड़की अचानक ही इससे गायब हो गई.

वीडियो से लड़की का गायब हो जाना कोई जादू नहीं था, बल्कि ये एक बुरा हादसा था, जो किसी के साथ भी हो सकता है. Greysi Garcia दोस्तों के एक ग्रुप के साथ पार्टी में खूब एंजॉय कर रही थी. उनका एक सिंगर दोस्त Engell Melody इस दौरान गाना गा रहा था और सबका वीडियो भी बना रहा था.

वीडियो से गायब हुई लड़की!Engell Melody अपने दोस्तों के लिए अच्छा सा गाना परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने इस दौरान एक वीडियो बनाना शुरू किया. इस वीडियो में सभी गाने पर झूम रहे थे. खिड़की के पास खड़ी Greysi Garcia भी गाने पर मस्ती में झूम रही थी. उसके हाथ में ड्रिंक भी था. तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और पीछे खुली हुई खिड़की (Girl fell down from the window) से वो सीधा नीचे जा गिरी. जब वीडियो (Viral Video On Social Media) बनाते हुए मेलोडी ने ये नज़ारा देखा, तो सभी वीडियो छोड़ ग्रेसी को बचाने दौड़ पड़े.

बच गई लड़की की जानग्रेसी जिस खिड़की से नीचे गिरी थी, वो ज़मीन से 20 फीट ऊंचाई पर थी. एक शख्स के साथ बुरा हादसा होने के लिए ये ऊंचाई काफी है. गनीमत ये रही कि जब दोस्तों ने उसे जाकर उठाया तो उसकी सांसें चल रही थी, हालांकि वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी. आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां करीब 40 मिनट बाद उसे होश आ सका. दूसरे फ्लोर से सीधा नीचे गिरने के बाद उसका बचना चमत्कार से कम नहीं था.

हाउस पार्टी और इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जो भी इसे देख रहा है, उसे ये जानकर हैरानी हो रही है कि 20 फीट से गिकर भी ग्रेसिया को सिर्फ कुछ फ्रैक्चर्स और ट्रॉमा के अलावा कुछ नहीं हुआ. ग्रेसी भागयशाली थीं, जो उन्हें ऐसे हादसे में भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप खुली हुई खिड़की के पास जाने से पहले ज़रूर सचेत रहें.