प्रेमिका ने प्रेमी को गिफ्ट में दे दी सौतन, पुरानी को छोड़ नई के साथ भाग गया शख्स

अमेरिका (America) के टेक्सास (Texas) में रहने वाली एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ अपनी लव लाइफ में मसाला ऐड करने के लिए एक नई पार्टनर को घर पर बुलाया. लेकिन उसके प्रेमी ने कुछ समय बाद अपनी प्रेमिका (Lover Run Away With New Partner) को छोड़ नई पार्टनर के साथ ही सेटल होने का फैसला कर लिया.