शख्स ने गर्लफ्रेंड को नहीं कहा 'सबसे सुंदर', भड़की लड़की ने छोड़ दी महफिल

अगर आपको गलता है कि आपकी गर्लफ्रेंड दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला नहीं है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं. ये परेशानी तब और बढ जाएगी जब आप ये बात खुद उसे सबके सामने कह दें. जी हां, UK में एक कपल के बीच इस बात को लेकर बहस हो गई कि प्रेमिका अपने प्रेमी की नज़र में दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है या नहीं ? प्रेमी ने भी बिना ज्यादा सोचे ईमानदारी दिखाने की कोशिश की और कह दिया कि वो दुनिया की सबसे सुंदर महिला नहीं है (She isn’t the most beautiful woman on earth). बस फिर क्या था, प्रेमिका केटी (Ketie) ऐसी ख़फ़ा हुई की वहां से चली गई.

गर्लफ्रेंड के यूं नाराज होकर चले जाने से वो आहत हो गया, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी ग़लती क्या है. अपनी कंफ्यूज़न दूर करने के लिए उसने Reddit पर अपने साथियों से सुझाव मांगा.

छन से टूट गया प्रेमिका का सपना

केटी (Ketie) अब तक नाराज़ है उसकी वजह है अपने आशिक का उसे लेकर दिया गया इतना बेरुखा कमेंट. वो सिर्फ अपनी तारीफ़ सुनना चाहती थी लेकिन प्रेमी ने ऐसा जवाब दिया कि उसे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदगी(Embarrassement)उठानी पड़ी. दरअसल दोनों के बीच ये सवाल-जवाब दोस्तों के साथ चल रही पार्टी के दौरान हुआ और केटी को ब्वॉयफ्रेंड की नज़र में दुनिया की सबसे सुंदर लड़की न होने की बात सबके सामने सुननी पड़ी, जिनके सामने रौब झाड़ने के लिए उसने ये सवाल पूछा था.

रूठे पिया को कैसे मनाए, पूछ रहा है वो

Reddit पर अब लोग अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. कई दोस्त तो लड़के को बेवकूफ बता रहे हैं. गर्लफ्रेंड की नाराज़गी के लिए उसे ही दोष दे रहे हैं. दरअसल यूज़र ने एक साइट के ज़रिए लोगों से पूछा था कि इस पूरी घटना में गलती किसकी है, उसकी या गर्लफ्रेंड केटी (Ketie) की? इस पर कई तरह की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली. कुछ ने सुझाव दिया की आपको सिर्फ ‘हां’ कहना था फिर कभी कोई शिकायत नहीं रहती, लेकिन आप इस परीक्षा में फेल हो गए. वहीं ब्वॉयफ्रेंड का कहना है कि दरअसल केटी को खुद पर बेहद घमंड है. वो सबसे सुंदर महिला होने का जवाब सुनने के बाद बहुत इतराने लगती, इसीलिए मैनें वही कहा जो सच था. मिस्टर यूज़र, आपने अपने मन की बात तो कह दी, लेकिन उसके साइड इफेक्ट में प्रेमिका की नाराज़गी झेलनी पड़ी उसका क्या..?