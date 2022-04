बेटी से ज्यादा जवान दिखती है मां, पब में जाने पर सिक्योरिटी के लोग मांग बैठते हैं ID प्रूफ !

जब इंसान की उम्र 20-25 साल होती है, तो सभी अच्छे दिखते हैं, लेकिन ढलती उम्र में अपनी खूबसूरती (Self Care in Old Age) बरकरार रखना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं. इसके लिए खासी मेहनत और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है. ऐसा ही डेडिकेशन दिखाते हुए 40 साल की एक मां (Mother Looks Younger Than Daughter) ने खुद को इतना मेनटेन कर रखा है कि लोग उन्हें बेटी से भी कम उम्र का समझ बैठते हैं.

40 साल मिशेल लिन (Michelle Lynn) दिखने में इतनी यंग लगती हैं कि वे अपनी 24 साल की बेटी टेरी लिन के साथ अगर किसी पब या बार में पहुंच जाएं तो सिक्योरिटी के लोग उनसे ही आईडी मांगने लगते हैं. वहीं उनकी बेटी टेरी आराम से आगे निकल जाती है. ज्यादतर वक्त मां-बेटी (Mother Daughter Looks Like Sisters) की जोड़ी को लोग बहनें मान लेते हैं और अजनबी उन्हें रोककर उनकी तारीफ करने लगते हैं.

बेटी से कम उम्र दिखती हैं मां

मिशेल बताती हैं कि वे 40 साल की होने के बाद भी खुद को 25 साल का महसूस करती हैं. वे ऐसे ही कपड़े भी पहनती हैं और इसके लिए अपने शरीर पर काफी मेहनत भी करती हैं. मिशेल का कहना है कि वे सुंदर दिखने के लिए अच्छा मेकअप करती हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें लड़कों का अटेंशन चाहिए. कई बार कम उम्र के लड़के जब उन्हें अप्रोच करते हैं तो मिशेल उन्हें बताती हैं कि वे उनकी मां की उम्र की हैं.