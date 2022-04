Google Maps पर दिखा अजूबा, सड़क पर चल रहा है था बिना हाथ-पैर-सिर वाला भूत !

Google Maps User Spots Headless Man : आजकल भूत-प्रेत सिर्फ किस्से-कहानियों में नहीं, बल्कि डिजिटल और वर्चुअल दुनिया में भी टहलते दिख जाते हैं. हाल ही में गूगल मैप्स (Google Maps ) पर एक यूज़र को न्यू यॉर्क (New York City) जैसे हाई टेक शहर में बिना सिर और हाथ-पैर वाला भूत हज़मत सूट (Headless Man Spots with No Man) पहनकर घूमता दिखा. यूज़र ने सोशल मीडिया पर इस अजीबोगरीब नज़ारे की तस्वीरें भी शेयर की हैं.

आजकल लोगों को गूगल मैप्स सर्विस (Google Maps Service) पर एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब नज़ारे देखने को मिल जाते हैं. हाल ही में रेडिट (Reddit) पर एक यूज़र ने कुछ गूगल मैप्स की कुछ तस्वीरें लीं, जिसमें एक ड्रेस चलती हुई दिखाई दे रही थी. न तो उसके अंदर कोई इंसान दिख रहा था और न ही उसका हाथ-पांव. सिर्फ कपड़ा आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा था.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

ये भी पढ़ें- घर में 50 चूहे पालकर रखती है महिला, बच्चों की तरह करती है देखभाल, साथ में रहती है बिल्ली भी !

आखिर ऐसा कैसे हुआ?

ये बॉडी सूट कभी सड़क पर घूम रहा है, तो कभी सड़क से टिककर आराम कर रहा है. कुछ जगहों पर ये नाचता और खेलता हुआ भी दिखा. सबसे अजीब बात ये रही कि रास्ते में जहां ये बॉडी सूट गायब दिख रहा है, उसकी जगह एक सीगुल ने ली. जब नेवी रन इलाके में दिखे सीगुल को ज़ूम करके देखा गया तो ये पिक्सलेट हो गया. शायद ऐसा प्राइवेसी की वजह से किया गया हो. रेडिट यूज़र ने इस अजीबोगरीब घटना की ढेरों पिक्चर्स डाली हैं और इसे देखने के बाद लोग हैरान हैं. कुछ लोगों ने इसे हॉलो मैन का कोविड एडिशन बता दिया है तो कुछ लोग इस बात पर हैरान हैं कि आखिर ये है क्या चीज़?