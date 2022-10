52 की उम्र में कहर ढाती हैं दादी मां, फिट मॉडल Granny के साथ डेट पर जाने को बेताब रहते हैं लड़के

फिटनेस और हेल्दी रहने का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता. जिस भी उम्र में चाहे फिटनेस का ख्याल रख, अच्छी डायट प्लान के साथ खुद की उम्र को थामा जा सकता है. इसी सेहत मंत्रा को अपनाकर एक दादी मां ने खुद को ऐसा मेंटेन किया है कि कम उम्र के लड़के भी उनके साथ डेट पर जाना चाहते हैं. वो अपनी फिगर मेंटेन रखने के लिए हर दिन 3 घंटे जिम करती हैं. जिसकी बदौलत लोग उन्हें मॉडल समझते हैं.52 की उम्र में चार्लेन फ़ार्नस्वर्थ (Charlene Farnsworth) ने गजब की फिटनेस बरकरार रखी है. और तो और आधी से कम उम्र के लड़के उनके पीछे पागल होने लगे हैं. जिम में जब वो हैवी वेटलिफ्टिंग करती हैं तो लोग उन्हें देख कर दंग रह जाते हैं. यही वजह है कि उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाने में लोग हर बार मात खा जाते हैं. यही बात चार्लेन को और उत्साहित करती है और वो अपना वर्कआउट और डायट कभी मिस नहीं करती.

महिला को देखकर सही उम्र का पता नहीं लगा पाते लोग आगे देखें…

पति के सपोर्ट से मिलता है उत्साह और एनर्जी

52 वर्षीय चार्लेन फ़ार्नस्वर्थ, दो की माँ और एक की दादी हैं, कनाडा के ओंटारियो में रहने वाली चार्लेन कहती हैं कि लोग अक्सर उनसे कहते हैं कि वो अपनी उम्र से छोटी दिखती हैं लेकिन वो कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि यह सिर्फ मेरे मेंटेन फिज़िक की वजह से ही है.” वो कहती हैं कि उनकी फिगर के देखभाल के पीछे का रहस्य है पति माइक का सपोर्ट. पति माइक को उनकी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है. उन्हें ये बात बेहद पसंद है कि कि अब चार्लेन पहले से कहीं अधिक फिट और कॉन्फिडेंट बन गई हैं. इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ चार्लेन उत्साह और बढ़ जाता है.

सौ.इंस्टाग्राम-सेहत के लिए जिम और डायट पर रखती हैं फोकस

सेहत के लिए कड़े अनुशासन में रहती हैं चार्लेन

अपनी जबरदस्त फिगर को मेंटेन बनाए रखने के लिए चार्लेन हफ्ते में 5 से 6 दिन तीन-तीन घंटे का जिम सेशन करती हैं. ज्यादा फोकस वो वेट लिफ्टिंग पर ही करती हैं क्योंकि उनका मानना है कि फिट और दुबले बने रहने के लिए वेटलिफ्टिंग बेस्ट होती है. इसके अलावा हफ्ते में दो बार वो 20-30 मिनट के बीच कार्डियो सेशन भी करती हैं. चार्लेन अपनी फिटनेस और डायट को लेकर बेहद अनुशासित रहती हैं (Charlene is very disciplined about her fitness and diet.). नाश्ते में प्रोटीन पाउडर, जामुन और अंडे की सफेदी के साथ दलिया पसंदीदा आहर होता है. दोपहर के भोजन में, चार्लेन चावल, सलाद, कम कैलोरी वाले मीट के अलावा बादाम, एक केला और शकरकंद को भी शामिल करती हैं.