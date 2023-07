सिर्फ देखने के लिए दुकान में घुसे, तो लगेगा 500 का जुर्माना, चिकचिक से तंग दुकानदार ने बनाया नियम!

Shop Charge Who Come in Just to Look: हर जगह के अपने नियम-कानून होते हैं और जब हम वहां जाते हैं, तो इनके मुताबिक ही चलना पड़ता है. भले ही अपने देश में रहते हुए हम दुकानदारों को भैया ये दिखा दो, वो दिखा दो कह-कहकर तंग कर दें लेकिन अगर कहीं विदेश में जाते हैं, तो इस मिज़ाज पर काबू रखना ज़रूरी हो जाता है. क्या पता इस आदत के लिए आपको लेने के देने पड़ जाएं.

आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कुछ लेना न भी हो, तो दुकान के अंदर घुसकर फालतू में चीज़ें उतरवा-उतरवाकर देखने लगते हैं. वो तो अपने देश में दुकानदारों को भी इसकी आदत पड़ चुकी है, लेकिन आपके लिए शुभ सलाह ये है कि बार्सेलोना में जाएं, तो ऐसा करने से पहले ज़रा सोच लें. यहां पर एक ग्रोसरी स्टोर है, जो काफी पुराना है. इस स्टोर का नियम ये है कि यहां आकर आप ये ‘भैया ये दिखाओ’ वाला जुमला नहीं दोहराएंगे.

टाइम बर्बाद किया तो जुर्माना दो …

Queviures Múrria नाम का ये ग्रोसरी स्टोर बार्सेलोना में सन 1898 से चल रहा है. ये काफी मशहूर इलाके में है और इसे जिस तरह से सजाया-धजाया गया है कि सैकड़ों सैलानी यहां आने पर इसे अंदर से ज़रूर देखना चाहते हैं. अब दिक्कत ये है कि इनमें से ज्यादातर को दुकान की चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, वो सिर्फ इंटीरियर देखने आते हैं. न तो वो कोई बातचीत करते हैं न ही कुछ लेते हैं, सिर्फ सेल्फी और फोटो लेकर यहां से चले जाते हैं. दुकानदार से वो बात तक नहीं करते. ऐसे में दुकानदार ने टाइम बर्बाद करने का जुर्माना मांग लिया है.

बिना काम के यहां मत आएं …

फिलहाल स्टोर को टोनी मेरिनो चलाते हैं. लोगों के लिए ये मज़ाक है लेकिन यहां काम करने वाले सैलानियों के इस तरह आने से परेशान थे. ऐसे में उन्होंने बोर्ड लगाकर लिख दिया -‘सिर्फ देखने के लिए अंदर आना है, तो 5 यूरो (461 रुपये) की फीस दें’. ये फीस भी हर आदमी पर लगेगी. अब ये बोर्ड वायरल हो गया है, हालांकि इस मार्केट में ही लोगों का आना काफी कम हुआ है.