शादी की रस्मों के बीच से ही दूल्हे को पुलिस ने उठाया, गाड़ी के पीछे दौड़ती रही दुल्हन

Groom arrested at Wedding : शादी के समारोह (Wedding Ceremony) में सबकी नज़रें दूल्हे और दुल्हन (Groom-Bride) पर टिकी हुई होती हैं. ऐसे में अगर दूल्हे को पुलिस (Groom Arrested at His Own Wedding) उठा ले जाए, तो सोचिए क्या हंगामा होगा ? कुछ ऐसा ही हुआ दक्षिणी अमेरिकी देश इक्वाडोर (Equador) में. यहां शादी समारोह में उस वक्त खलबली मच गई, शादी के रस्मों के बीच ही पुलिस पहुंची और दूल्हे (Groom Arrested by Police) को उठाकर ले जाने लगी. इस दौरान दुल्हन अपने पति को छुड़ाने के लिए पुलिस की गाड़ी के पीछे दूर तक दौड़ती हुई चली गई.