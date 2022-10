शादी करके चर्च से बाहर निकला था दूल्हा, दुल्हन की आंखों के सामने ही हो गई हत्या!

Groom Shot Dead By Mistake At His Wedding: किसी भी कपल की ज़िंदगी का सबसे अहम दिन होता है, उनकी शादी का दिन. इस दिन को खास बनाने के लिए महीनों तक खूब तैयारियां की जाती हैं और किसी भी तरह की कमी इसमें न हो, इसका पूरा ध्यान भी रखा जाता है. ऐसे में अगर किसी शादी में कुछ ऐसी घटना हो जाए कि सारी खुशियां ही मातम में तब्दील हो जाएं, तो इसे किस्मत के खेल के अलावा और क्या कहा जा सकता है.

मार्को एंटोनियो (Marco Antonio) नाम के आईटी इंजीनियर की हत्या उसकी शादी के थोड़ी ही देर बाद हो गई. अपनी नई-नवेली पत्नी के साथ वो चर्च से बाहर निकला ही था कि अनजान शख्स ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया. ये घटना मैक्सिको के कार्बोर्का शहर की है, जहां शादी के सफेद लिबास में सजी दुल्हन के कपड़ों पर अपने ही खून के छींटे बिखर गए.

शादी के तुरंत बाद दूल्हे की हत्या

मेक्सिको में होने वाले गैंगवॉर और ड्रग्स के चलते अपराध की घटनाएं सामान्य मानी जाती हैं. इसकी चपेट में आकर कई बार आम लोगों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ 32 साल के इंजीनियर मार्को एंटोनियो (Marco Antonio) के साथ. उनकी शादी 23 अक्टूबर को चर्च में हुई. जब ये कपल वेन्यू से बाहर आकर गाड़ी की तरफ जा रहा था, इसी बीच एक अनजान बंदूकधारी शख्स आया और उसकी गोलियों का शिकार मार्को बन गए. तुरतं ही मौके पर पैरामेडिक्स को बुलाया गया, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी मार्को की जान नहीं बचाई जा सकी.

शादी के सफेद लिबास में सजी दुल्हन के कपड़ों पर अपने ही खून के छींटे बिखर गए. (Credit- Twitter/ AIertaMundiaI)

खून से सन गई दुल्हन की ड्रेस

मेक्सिको की कार्बोका सिटी इस तरह के गैंगवार के लिए कुख्यात है. डेली स्टार के मुताबिक मार्को की मौत सीधे हमले की वजह से हुई है, हालांकि ये माना जा रहा है कि उसे दूसरे आदमी के शक में मार दिया गया. उसी दिन शादी के वेन्यू के पास ही एक शख्स की गोली मारकर हत्या की गई थी. मार्को अपनी जिस दुल्हन के साथ ज़िंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाकर आए थे, उसकी की गोद में उनकी जान चली गई और दुल्हन का खुशियों वाला लिबास खून से सन गया.