Video : पलक झपकते ही शख्स ने पहन डाले 10 मास्क, World Record में दर्ज कराया नाम

Guinness World Record : आसान नहीं होता दुनिया में कुछ अनोखा करके अपना नाम विश्व रिकॉर्ड ( World Record ) में दर्ज कराना. कुछ लोग इसके लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, तो कुछ लोग ज़रा से दिमाग का इस्तेमाल (Entry in World Records) करके एक अलग ही लेवल पर विश्व रिकॉर्ड सेट (How to set world Record) कर देते हैं. ऐसा ही किया है एक शख्स ने, जिसने 7 सेकेंड के अंदर 10 मास्क अपने कान पर चढ़ाकर (Record of wearing 10 masks in 7 seconds) अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करा लिया है.