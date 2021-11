63 किलोग्राम की महिला को दाढ़ी से उठाकर बनाया रिकॉर्ड, Video देख दंग रह जाएंगे आप

World Record : रिकॉर्ड (Guinness World Record ) एक से बढ़कर एक होते हैं. दुनिया में लोग विश्व रिकॉर्ड (Weird Records in the world) में अपना नाम दर्ज कराने के लिए तरह-तरह के प्रयास करते हैं. एंटानस कोंट्रिमस (Antanas Kontrimas) नाम के एक शख्स ने अनोखा रिकॉर्ड कायम कर दिया है. उन्होंने एक 63 किलोग्राम की महिला को सिर्फ अपनी दाढ़ी (Man lifted 63 kg woman by his beard) से उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. लिथुआनिया के रहने वाले एंटानस का ये कारनाम देखकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा लेगा.