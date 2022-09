ज़मीन से 20 हज़ार फीट की ऊंचाई पर खेला गया फुटबॉल मैच, ग्रैविटी के बिना हवा में उड़े खिलाड़ी !

Football Match Played on The Height of 20,230 Feet: ज़मीन पर खेला जाने वाला फुटबॉल मैच अगर 20 हज़ार फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर पर खेला जाए तो क्या होगा? जहां ज़मीन पर पैर भी नहीं टिकाया जाता है, वहां फुटबॉल खेलना चैलेंजिंग तो बहुत है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने ऐसा कर दिखाया है.











Follow us on