Surprise: बाज़ार में आई सिर्फ 'बड़ों' की आइसक्रीम, खाते ही छाने लगेगा हल्का-हल्का खुमार !

आइसक्रीम का नाम सुनते ही बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं. हालांकि अब आइसक्रीम ब्रांड्स में बड़ा नाम मानी जाने वाली कंपनी हैगन डेज़ (Häagen-Dazs) ने ऐसी आइसक्रीम बनाई है, जिसे बच्चे नहीं खा सकते. ये फ्लेवर खासतौर पर बड़ों के लिए बनाया गया है, क्योंकि आइसक्रीम मुंह में घुलते ही एक अजीब सा खुमार छाने लगता है.

हैगन डैज़ नाम के आइसक्रीम ब्रैंड ने बाज़ार में दो नए फ्लेवर लॉन्च किे हैं. ये दोनों फ्लेवर आम आइसक्रीम से ज़रा हटके हैं, क्योंकि कंपनी ने इन फ्लेवर्स में एल्कोहॉल का इस्तेमाल किया है. ये दिलचस्प आइसक्रीम फ्लेवर्स इसी महीने में लॉन्च हो जाएंगे. Daily Mail की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अपने कोज़ी कॉकटेल कलेक्शन (Cozy Cocktail Collection) के तहत सिर्फ बड़ों के लिए ये फ्लेवर्स पेश किए हैं.

दो दिलचस्प फ्लेवर्स में Alcoholic Ice Cream

एडल्ट ओनली फ्लेवर्स (adults-only flavors) को लंदन के कॉकटेल वीक के मौके पर लॉन्च किया जा रहा है. इन फ्लेवर्स में – रम सॉल्टेड कैरेमल एंड बिस्किट (Rum Salted Caramel and Biscuit) और आयरिश व्हिस्की एंड चॉकलेट वोफ़ल (Irish Whiskey and Chocolate Waffle) शामिल हैं. इन दोनों ही आइसक्रीम्स को खाने के बाद यूज़र्स को हल्की खुमारी ज़रूर आएगी, लेकिन वे नशे में बिल्कुल नहीं होंगे. रम और व्हिस्की फ्लेवर्ड आइसक्रीम के हर टब में 0.5 फीसदी से भी कम एल्कोहॉल का इस्तेमाल किया गया है. एक बॉक्स की कीमत करीब 500 रुपये रखी गई है.

आइसक्रीम और एल्कोहॉल का कॉम्बिनेशन

आइसक्रीम के दोनों ही फ्लेवर्स (New Flavors of Ice Cream) सामान्य आकार से टब्स के साथ-साथ छोटे टब्स में भी उपलब्ध है. इससे पहले हैगन डेज़ (Häagen-Dazs) ब्रांड का स्पिरिट कलेक्शन काफी हिट रह चुका है, जिसे 2020 में लॉन्च किया गया था. अमेरिकन आइसक्रीम मेकिंग ब्रांड का रोज़ एंड क्रीम फ्लेवर भी लोग काफी पसंद कर चुके हैं. इस Haagen Dazs को रुबेन एंड रोज़ मैट्स (Reuben and Rose Mattus) ने 1960 में न्यूयॉर्क शहर में खोला था. शुरुआती दौर में वनीला, चॉकलेट और कॉफी फ्लेवर की आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी अब दुनिया में आइसक्रीम का टॉप ब्रांड बन चुकी है. इसके नए कलेक्शंस का आइसक्रीम प्रेमियों को इंतज़ार रहता है.