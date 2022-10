हैंड राइटिंग ऐसी कि प्रिंटिंग मशीन की छपाई भी है फेल, खूबसूरत लिखावट का वीडियो हो रहा है वायरल

सुन्दर राइटिंग और साफ सुथरे नोटबुक किसी इंसान की पर्सनालिटी का आईना होते है. हैंडराइटिंग से ही इंसान की अच्छाई को मापा जाता है. एक वक्त था कि हैंडराइटिंग का सुंदर और अच्छा होना बहुत मायने रखता था. एग्जाम में किसी सुन्दर लिखावट वाले ने आंसर कम भी लिखा है, तो भी टीचर खुश होकर उसे ज्यादा मार्क्स दे देता था. हैंड राइटिंग का करियर और लाइफ में बहुत महत्त्व था. लेकिन गैजेट्स के दौर में ये महत्त्व कम हो गया. अब कॉपी कलम की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ टाइप होने लगा है.

ट्विटर के @TansuYegen पर शेयर एक वीडियो में एक शख्स हाथों से इतने खूबसूरत अक्षर लिखता है कि देखकर लोग दंग रह जाते हैं. वीडियो में दिख रही हैंडराइटिंग ऐसी है कि प्रिंटिंग मशीन की छपाई को भी फेल कर दे. एक-एक अक्षर मोतियों की तरह नजर आ रहे थे. गैजेट्स के दौर में खूबसूरत हैंडराइटिंग अचरज में डाल रही है. यही वजह है कि खूबसूरत हैंडराइटिंग का ये वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है.

मोतियों जैसी सुंदर हैंडराइटिंग ने कर दिया मंत्रमुग्ध

ऐसे दौर में जब हर कोई कंप्यूटर, मोबाइल और टैबलेट पर टाइपिंग के जरिये ही कुछ नोट करता है, स्कूल कॉलेज तक डिजिटल होने लगे हैं, कॉपी कलम की जीवन से आवश्यकता ही खत्म होने लगी है. यही वजह है कि अब लिखने की आदत भी जा रही है. जिसके चलते राइटिंग का भी बंटाधार हो गया है. ऐसे वक्त में कोई खूबसूरत मोती जैसे अक्षर लिखता दिखाई दे तो लोगों का अचरज में पड़ना लाजिमी हो जाता है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो जबरदस्त वायरल हो गया जिसमें हाथों से इतने खूबसूरत लिखावट दिखाई दे रही है जो किसी को भी प्रभावित कर सकती है.

‘सुंदर लिखावट एक कला है’

वीडियो पर कैप्शन लिखा गया है- The proof why Calligraphy is an art (प्रमाण, क्यों सुलेख एक कला है). वाकई हैंडराइटिंग के वीडियो को देख आपको भी यही लगेगा कि ये राइटिंग नहीं बल्कि एक आर्ट है, जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर सकती है. वीडियो से ज़ाहिर होता है कि आखिर क्यों सुन्दर लिखावट वाले लोगों से बाकी लोग जल्द प्रभावित हो जाते थे. जब आज के दौर में भी हैंडराइटिंग लोगों को मुरीद बना रही है. वीडियो को 36 लाख से ज्यादा व्यूज़ और 1.40 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले हैं.