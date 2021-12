Harry Potter बनी 20वीं सदी की सबसे महंगी किताब, 3.5 करोड़ में बिका पहला एडिशन

Most Expensive 20th Century Book : यूं तो हर रोज़ साहित्य (English Literature) में कुछ न कुछ जुड़ता जाता ही है, लेकिन कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो कालजयी हो जाती हैं. ऐसी ही एक किताब है - हैरी पॉटर (Harry Potter). इस फिक्शन का हर संस्करण इतना लोकप्रिय (Most Popular Book Harry Potter) हुआ कि इसकी लेखिका जे के रोलिंग (J K Rowling) दुनिया भर में मशहूर हो गईं. अब इस किताब के नाम एक और खिताब हो गया है. इस किताब का पहला संस्करण 20वीं सदी की सबसे महंगी (Costliest book of 20th Century) बिकने वाली फिक्शन बुक बन चुकी है.