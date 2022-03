कभी देखा है बाहों में भरकर प्यार करने वाले कुत्ते? दुलार के भूखे दो डॉग ब्रदर्स को है घर की तलाश

इंसानों की ही तरह जानवर भी प्यार के भूखे होते हैं. उन्हें भी लोगों के पास जाना दुलार करना और और प्यार करवाना बेहद पसंद होता है. और ये भूख तब और बढ़ जाती है जब अपने पासा कोई अपना ना हो. कोई सुरक्षित ठिकाना न हो.

Barking Mad Dog Rescue एक ऐसी ही संस्था है जहां लावारिस डॉग्स को रेस्क्यू कर रखा जाता है. और अगर किसी को पालतू की ज़रूरत हो तो वो उन्हें गोद भी ले सकता है. यहां ऐसे दो प्यारे पपी 5 साल पहले आए थे. जो अब बहुत बड़े हो गए हैं. उन दो भाइयों के नाम हैं सोली-सैमी (Solly and Sammy). संस्था में आने वाले हर किसी को ये अपनी बाहों में भरकर प्यार दुलार करते हैं. और अपने लिए एक आसरे की उम्मीद करने लगते हैं.

सालों से अपने लिए सुरक्षित ठिकाने की आस में हैं Solly and Sammy

सोली और सैमी दो डॉग ब्रदर्स हैं. बचपन से दोनों साथ हैं. Barking Mad Dog Rescue में रहते हुए अक्सर किसी न किसी नए इंसान से इनका मिलना-जुलना होता रहता है. सबसे अच्छी खासियत इन भाइयों की ये है कि हर मिलने वाले के ये इतनी खुशी और उत्साह से मिलते हैं कि देखने वाले को लगेगा की उनके साथ ही उसने सालों बिताए हैं. सोली और सैमी मिलने वालों को अपनें हाथों से कवर कर लेते हैं. उनके गले में हाथ डाल कर उन्हें पूरी तरह अपना बना लेना चाहते हैं. प्यार जताने का उनका ये अंदाज़ उनकी पुरानी आदत का हिस्सा है. जिसे लोगों ने पहले कभी नेटिस नहीं किया था.

कुत्तों को बचाने और देखभाल का काम करती है टीम

बार्किंग मैड डॉग रेस्क्यू के हिलेरी एंडरसन बताती हैं कि ब्रदर्स सैमी और सोली दोनों बहुत अच्छे हैं. उनकी देखभाल करने वालों के अपने अंदाज़ में कंवर्सेशन करना उन्हें बहुत पसंद है. वो दोनों हमेशा साथ रहना चाहते हैं. मगर अक्सर लोग अलग-अलग आसरा देना चाहते हैं. मगर अब संस्था भी चाहती है कि उन्हें अलग-अलग घर देने की बजाय ऐसी जगह ही भेजा जाए जहां उन्हें एक साथ रखा जा सके. आपको बता दें कि स्कॉटलैंड की हिलेरी ने फेसबुक अपील के बाद अपने कुत्ते पिक्सी को बचाने के बाद बार्किंग मैड डॉग रेस्क्यू लॉन्च किया था (Hillary of Scotland launches Barking Mad Dog Rescue after she rescued her dog Pixie following a Facebook appeal). उन्होंने बताया कि पिक्सी बुखारेस्ट के एक पार्क में अपनी मां, भाई और छह अन्य कुत्तों के साथ रहती थी. बार्किंग मैड डॉग रेस्क्यू टीम अब कॉन्स्टेंटा में अपने शेल्टर होम्स का दौरा करने के लिए हर दो महीने में रोमानिया लौटती है.