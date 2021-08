मातम के माहौल में दुल्हन की तरह सजकर पहुंची महिला, लोगों को पता चला सच तो छलक पड़ीं आंखें

मंगेतर की अंत्येष्टि पर शादी की पोशाक (Bride on Funeral) में पहुंची महिला को देखकर सभी की आंखें छलक आईं. (Credit- Twitter)

किसी भी लड़की की ज़िंदगी का सबसे खास दिन होता है -शादी. इसके लिए वो महीनों पहले से तैयारी शुरू कर देती है. ब्रिटेन (Britain) की भी एक लड़की को अपनी शादी (Heartbroken bride to be) का इंतज़ार बेसब्री से था, लेकिन उसे जिन परिस्थितियों में अपना वेडिंग गाउन (Girl wore wedding Dress on Funeral) पहनना पड़ा, वो काफी अलग थीं. उसकी तरफ सभी लोग प्यार से नहीं बल्कि आश्चर्य से देख रहे थे.

माइल्स माइले (Myles Miley Harty) नाम के शख्स की 20 साल की उम्र में मौत हो गई. जब लाइमेरिक (Limerick) के एस्केटन (Askeaton) में उनकी अंत्येष्टि का कार्यक्रम चल रहा था, तभी एक महिला दुल्हन की लिबास में सज-धजकर आती हुई दिखी. जिसने भी उसे एक नज़र देखा, वो आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर मातम में कोई दुल्हन बनकर क्यों आया है?

शादी से एक दिन पहले हुई मंगेतर की मौतमाइल्स माइले (Myles Miley Harty) की मौत अपनी शादी से एक दिन पहले हुई. वे सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए थे. ऐसे में उनकी मंगेतर केट क्विलिंगन ( Kate Quilligan) को जब इसके बारे में पता चला तो वे गहरे सदमे में आ गईं. जिस दिन उनकी माइल्स से शादी होनी थी, उस दिन उन्हें अपने मंगेतर की अंत्येष्टि में पहुंचना था. माइल्स का एक्सिडेंट एक टीनएजर की कार से हुआ था, जिसे बाद में कम उम्र होने की वजह से छोड़ दिया गया.

मंगेतर की मौत के बाद भी कर ली शादीकेट क्विलिंगन ने सेंट मैरी चर्च में चल रही अपने मंगेतर माइल्स की अंत्येष्टि में दुल्हन के लिबास में सज-धजकर एंट्री की. उन्होंने अपनी शादी के लिए तैयार किए गए वेडिंग गाउन को पहन रखा था. उनके हाथ में बुके था और साथ में उनके माता-पिता भी मौजूद थे. माइल्स की फोटो लेकर पहुंची केट को रोते हुए देखकर हर कोई भावुक हो गया. केट ने अपने मंगेतर को श्रद्धांजलि देते हुए फेसबुक पर लिखा है – ‘हम अब पति-पत्नी हैं. ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिन है लेकिन मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे साथ हो. मुझे उम्मीद है कि तुम जानते हो कि मैंने क्या सोचा है.’