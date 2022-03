ब्वॉयफ्रेंड ने किया ब्रेकअप तो लड़की ने लिया 'सॉलिड बदला', चाहकर भी नहीं छुड़ा पा रहा पीछा !

Girlfriend Spent 75000 to take Revenge on Ex : किसी रिश्ते से बाहर आने के लिए काफी हिम्मत चाहिए होती है. हाल ही में एक लड़की का ( Andrea Russett ) ब्रेकअप जब अपने ब्वॉयफ्रेंड से हुआ तो उसने बदला लेने के लिए 75 हज़ार रुपये खर्च कर डाले.