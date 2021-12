पहले मुर्गी आई या अंडा? आखिरकार मिल गया दुनिया के सबसे पेचीदा सवाल का सही जवाब

बचपन से जब भी बच्चे या बुजुर्ग एक जगह बैठकर पहेलियां बुझाते थे, तो एक ख़ास सवाल हमेशा से लोगों के दिमाग की दही कर देता था. अक्सर ये सवाल पूछा जाता था कि आखिर दुनिया में पहले मुर्गी आई थी या अंडा (What Came First Hen Or Egg)? इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता था क्यूंकि अगर अंडा कहो तो पूछा जाता था कि तब इस अंडे को किसने पैदा किया? और अगर मुर्गी कहो तो पूछा जाता था कि फिर ये मुर्गी किस चीज से बाहर आई है? ऐसे में ये सवाल हमेशा से लोगों को कन्फ्यूज रखता था. लेकिन अब इस सवाल का असली और सही जवाब वैज्ञानिकों ने ढूंढ़ निकाला है. इस बार इसका जवाब वैज्ञानिक तर्क (Egg Hen Answer Given By Science) के साथ दिया गया है.

पहले मुर्गी आई या अंडा इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) के शेफील्ड और वारविक यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर्स ने इसपर शोध किया. इस टॉपिक पर काफी शोध किया गया. लंबे समय तक चले शोध के बाद रिसर्चर्स ने इसका सही जवाब ढूंढ निकाला. रिसर्च के मुताबिक, सबसे पहले इस दुनिया में मुर्गी आई थी. रिसर्चर्स ने बताया कि दुनिया में अंडे से पहले मुर्गी आई थी. इसकी एक सबसे ख़ास वजह है. और इस वजह के बिना कभी अंडे पैदा हो ही नहीं सकते हैं.

अंडे की खोल में मिला ओवोक्लाइडिन प्रोटीन सिर्फ मुर्गी के गर्भाशय में पाया जाता है

रिसर्च में सामने आया कि अंडे के खोल में ओवोक्लाइडिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है. इसके बिना अंडे की खोल बनेगी ही नहीं. और ये प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ मुर्गी के गर्भाशय में बनता है. ऐसे में जबतक मुर्गी के गर्भाशय से ये प्रोटीन अंडे के निर्माण में यूज नहीं होगा, अंडा बनेगा ही नहीं. इस तरह ये कंफर्म है कि दुनिया में अंडे से पहले मुर्गी आई. जब मुर्गी आई तब उसके गर्भाशय में ओवोक्लाइडिन बना और फिर ये प्रोटीन अंडे की खोल में पहुंचा. इससे ये तो कंफर्म हो गया है कि अंडे से पहले दुनिया में मुर्गी आई थी.

अब विज्ञान के आधार पर दें इस पेचीदा सवाल का जवाब

इस रिसर्च के हेड वैज्ञानिक डॉ कोलिन फ्रीमैन ने कहा कि काफी समय से ये सवाल लोगों का सिर खुजला रहा था कि आखिर दुनिया में पहले क्या आया- मुर्गी या अंडा? लेकिन अब वैज्ञानिक सबूत के साथ इसका जवाब मिल गया है. दुनिया में अंडे से पहले मुर्गी आई थी और उसके बाद उस मुर्गी के गर्भ के जरिये दुनिया में अंडा आया था.