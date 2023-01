रोंगटे खड़े करने वाला हादसा: 23000 फीट की ऊंचाई पर अचानक टूटी प्लेन की खिड़की, हवा में लटक गया पायलट, फिर...

Horrible Plane Accident: नेपाल प्लेन क्रैश (Napal Plane Crash) ने लोगों को दहलाकर रख दिया है. हादसे से जुड़े हुए वीडियो देखकर लोग तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं, लेकिन दुर्घटनाएं कई बार होनी या अनहोनी होती हैं. आज हम आपको एक ऐसे ही दिल दहला देने वाले हवाई हादसे के बारे में बताएंगे. एविएशन हिस्ट्री में इसे कभी नहीं भूला जा सकता, जब एक चलते प्लेन से इसका मेन पायलट ही उड़ गया हो और प्लेन में कुल 87 लोग सुरक्षित लैंडिंग का इंतज़ार कर रहे हों.

आपने हॉलीवुड की तमाम फिल्मों में इस तरह के सीन देखे होंगे, जहां चलते विमान में कोई बवाल चल रहा हो लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसा हो चुका है. विमान अपनी फुल स्पीड में 23 हज़ार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था. 800 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार और तेज़ हवाओं के बीच अचानक ही प्लेन की एक विंडस्क्रीन उखड़ती है और मुख्य पायलट (Pilot Being Sucked Out Of Window) अपनी सीट से खिंचकर बाहर हवा में लटक जाता है.

उड़कर विमान से बाहर लटका पायलट

सुनने में किसी फिल्म सरीखी लगने वाली ये घटना 10 जून, 1990 को ब्रिटिश एयरवेज़ की फ्लाइट संख्या 5390 में हुई थी. ये फ्लाइट इंग्लैंड के बर्मिंघम से स्पेन के मलागा के लिए उड़ी थी. सब कुछ ठीक-ठाक था, इसी बीच करीब 20 मिनट बाद कॉकपिट में एक तेज़ धमाका हुआ. कुछ ही सेकेंड्स में विंडस्क्रीन टूटने के बाद विमान के मुख्य पायलट कैप्टन टिमोथी लैंकस्टर खिड़की बाहर लटके हुए दिखे. वे हवा से पूरी तरह बाहर खिंच जाते, अगर क्रू मेंबर नाइजेल ऑग्डेन झपटकर उनके पैर के निचले हिस्से को न पकड़ लेते. खुद को कुर्सी में फंसाकर वो उन्हें पकड़े रहे, जबकि तेज़ बर्फीली हवा उन्हें भी बाहर खींच रही थी.

ये घटना 10 जून, 1990 को ब्रिटिश एयरवेज़ की फ्लाइट संख्या 5390 में हुई थी. (Credit- Wikipedia)

फ्लाइट डॉक्यूमेंट और सामान उड़ने लगे

हवा इतनी तेज़ थी कि अंदर मौजूद फ्लाइट डॉक्यूमेंट्स और बाकी चीज़ें बाहर उड़ गईं. ऑग्डेन, पायलट को पकड़े रहने में अपनी जान लगा रहे थे, जबकि वहां मौजूद 2 फ्लाइट अटेंडेंट ढीली हुई चीज़ें फिक्स कर रहे थे. चूंकि विमान में सारे यात्रियों के लिए ऑक्सीज़न की पर्याप्त व्यवस्था नहींथी, ऐसे में को पायलट एट्चिसन ने इसे नीचे उस स्तर तक पहुंचाया, जहां पर्याप्त एयर प्रेशर मिल सके. उन्होंने कंट्रोल रूम से संपर्क किया, लेकिन तेज़ हवा की वजह से उनकी बात-चीत नहीं हो पा रही थी. पायलट को पकड़कर बैठे ऑग्डन भी थक रहे थे, ऐसे में उन्होंने ये काम दूसरे क्रू मेंबर्स को सौंपा. उधर पायलट का सिर लगातार डेक से टकरा रहा था, ऐसे में लोगों को लगा कि वे ज़िंदा नहीं बच पाएंगे.

आपातकाल की स्थिति में ‘May Day’ क्यों बोलते हैं पायलट? आगे देखें…

फिर हुई इतिहास की सबसे मुश्किल लैंडिंग

विमान में सवार यात्री और क्रू मेंबर्स को भी नहीं पता था कि वे कितनी देर ज़िंदा रह पाएंगे. इसी बीच को पायलट को ट्रैफिक कंट्रोल से साफ आवाज़ आने लगी और उन्होंने एविएशन हिस्ट्री की सबसे खतरनाक लैंडिंग करते हुए प्लेन को साउथेंपन एयरपोर्ट पर उतारा. प्लेन उतरते ही सबसे पहले पायलट लैंसेस्टर को मेडिकल एमरजेंसी में ले जाया गया. कहां लोग उन्हें मरा हुआ समझ रहे थे, लेकिन टीम वर्क और सहानुभूति रंग लाई. बर्फीली हवाओं से संघर्ष करने के बाद भी वे ज़िंदा बच गए. सदमे, घाव और कई फ्रैक्चर्स के बाद भी वे महीनों बाद अपने पैरों पर खड़े हो पाए.