Corona ने बंद करा दिया ऐतिहासिक पब, 1200 साल से परोसा जा रहा था लज़ीज़ खाना !

Historical Pub Closed for the first time : कोरोना (Coronavirus) के चलते दुनिया में ऐसी-ऐसी चीज़ें हुईं, जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी. कुछ ऐसा ही हुआ यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) के एक ऐतिहासिक रेस्टोरेंट के साथ. बताया जाता है कि इसकी सर्विस 739 ईसवी में शुरू हुई थी और तब से ये कभी भी बंद नहीं किया गया. पहली बार कोरोना महामारी ने इस पब पर ताला लगवा दिया है.

ब्रिटेन (Britain News) के सबसे पुराने पब के तौर पर मशहूर ये ओल्डे फाइटिंग कॉक्स (‘Ye Olde Fighting Cocks’) को हज़ार साल पहले शुरू किया गया था. तब से ये पब अपने ऐतिहासिक महत्व की वजह से कभी भी बंद नहीं किया गया. Covid-19 महामारी की वजह से पब को आखिरकार तगड़ा घाटा हुआ और इस पर ताला लगा दिया गया.

घाटे के बाद लगा रेस्टोरेंट पर ताला

स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना काल में बाकी सभी होटल और रेस्टोरेंट की तरह ही ‘Ye Olde Fighting Cocks’ में भी ग्राहकों का आना-जाना कम हो गया और पब को नुकसान होने लगा. आखिरकार पब के मालिक क्रिस्टो टोफैली (Christo Tofalli) ने इस दुखभरी खबर को लोगों के साथ साझा करते हुए बताया कि वे इतिहास के एक छोटे से हिस्से को बंद करने जा रहे हैं. उन्होंने लिखा है – ‘मैंने पब को चलाए रखना के सभी प्रयास किए. पिछले 2 साल से होटल इंडस्ट्री की स्थिति ठीक नहीं है. हमने इस ऐतिहासिक पब को खोले रखने के बहुत प्रयास किए और आगे भी हम ऐसा ही करेंगे.’ महामारी से पहले भी पब को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था लेकिन महामारी ने इसे और भी तगड़ा झटका पहुंचाया.

इतिहास का एक पन्ना बंद हुआ

किसी भी जगह से जुड़ा उसका अपना इतिहास होता है. इस पब को जब 739 ईसवी में शुरू किया गया था, तब ये कल्पना भी नहीं की गई थी कि ये इतिहास रच देगा. दशक पर दशक गुजरते गए लेकिन अपने वफादार स्टाफ और विज़िटर्स के बलबूते पब चलता रहा. इसकी हर एक ईंट गुजरते हुए वक्त और बदलते हुए ग्राहकों की गवाह रही है. पब के मालिक क्रिस्टो टोफैली के भावुक फेसबुक नोट से साफ पता चलता है कि वे इससे कितनी गहराई से जुड़े हुए थे. 1229 साल से गुलजार रही किसी जगह को वीरान होते देखना वैसे भी भावुक क्षण ही है.